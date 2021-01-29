Стоит ли платить за поиск людей в интернете?

Сайт https://webdb.one/peoples/?action=empty_search решил рассказать о том, как быстро найти информацию в Интернете о человеке.

У каждого должны быть хорошие навыки онлайн-поиска. Знания – это сила, незнание – тьма.

Поиск в Google необходимо уметь осуществлять тщательно и регулярно. Ищете ли вы себя или друга, все равно следует воспользоваться этими советами.

Подключите все, что знаете, к Google

Неважно, насколько мало у вас информации про пользователя. Поиск начнется с Google – самого мощного инструмента (особенно если вы знаете, как им пользоваться). Но если вы не знаете практически никаких признаков человека (например, его адрес электронной почты), лучше пропустить причудливые поисковые уловки и сразу перейти к вставке ключевых слов.

Откройте Google и введите все, что сами знаете в формате ключевого слова. Например, «Андрей Федоров, юрист, семьянин.» Даже если известно только имя, ключевые слова, связанные с работой, семейным положением, местоположением и школой, это все равно поможет найти пользователя без использования дополнительных методик.

Воспользуйтесь поиском людей в Facebook

Если при первом поиске в Google социальные сети не появляются, придется зайти в сами социальные сети. Facebook – популярная социальная сеть с надежной поисковой системой, поэтому стоит начать с нее. Функция поиска людей в Facebook позволяет найти пользователей, заполнив всего лишь несколько полей для ввода:

Имя.

Родной город.

Текущий город.

Средняя школа.

Общий друг.

Колледж или университет.

Работодатель и аспирантура.

Если пользователя вообще нет в социальных сетях, попробуйте найти его через членов семьи или друзей. Возможно, человек скрывается под другим именем.

Одна картинка стоит тысячи слов

Возьмите изображение профиля из учетной записи Facebook или Twitter и вставьте его в функцию обратного поиска изображений, например Поиск Google или Яндекс по фото. К счастью, эти сервисы давно добавили возможность отыскать человека или предмет по одной лишь картинке.

Служба поиска отыщет похожие фотографии, выдав результаты буквально через несколько секунд. Этот способ считается самым простым, когда необходимо найти кого-то, обладая небольшим количеством информации.

Вы также можете использовать webdb.one для обратного поиска изображений. Стоит перейти на главную страницу, вписав электронную почту, фамилию и имя в поле поиска.