Сток обуви и одежды оптом из Канады

Секонд-хенд — это целая индустрия, набирающая миллионы оборотов. По всему миру численность этих магазинов непрерывно растет.

Качество одежды в секонд-хендах

Несмотря на то, что секонд-хенд является далеко продвинутым бизнесом, многие считают, что одежда этой отрасли предназначена только для людей из низших слоев и с наименьшим достатком. Бытует мнение, что в секонд-хенды поставляется бракованные некачественные вещи. Конечно, на продажу могут принять одежду с каким-либо дефектом, но случается это либо по невнимательности персонала магазина, либо из-за недобросовестности. Если вы не любите ношенную одежду и не приветствуете деятельность сэконд-хендов, то можете приобрести новую и стильную одежду на сайте оптовой фирмы yalastock.com.

В секонд-хенды, как и в другие магазины, принимается только качественная одежда. Чтобы повысить репутацию своего магазина, необходимо следить за качеством товаров. Одежда уже имеет определенный процент износа, а дефекты вдобавок могут создать еще большую неприязнь покупателей к секонд-хенду. Это говорит нам, что секонд-хенды мало уступают в качестве своих товаров другим магазинам.

Одежда для секонд-хендов уценивается не за счет снижения качества. Это принцип. То, что уже перешло из одних рук в другие, должно стоить меньше первоначальной цены.

Откуда берется одежда для секонд-хенд

Основным поставщиком одежды для секонд-хендов являются европейские страны. Уровень дохода у европейцев значительно выше, и за счет этого они могут позволить себе чаще обновлять гардероб. Следствие — становится больше ненужной одежды, от которой необходимо избавляться. Европейская одежда обладает высоким качеством, поэтому некоторые люди больше предпочитают приобретать недорогие вещи в секонд-хендах, чем тратить деньги на сток из Китая по той же цене.

Но в секонд-хенды может поступать стоковая, совершенно новая одежда. Такие вещи приходят в секонд-хенды с распродаж в торговых центрах, с витрин или манекенов. Вы поймете, что одежда новая, найдя на ней бирки. Также стоковые вещи пахнут новизной и не имеют запаха формалина, который используют при чистке поношенных вещей.

Одежда на пути в секонд-хенд

Прежде чем попасть на полки магазина, одежда должна сначала пройти сортировку. Ее могут сортировать по проценту износа, по принципу: мужское, женское детское или по сезонам. Затем идет самая важная часть — это химическая обработка и чистка от загрязнений. После химчистки чистая одежда должна получить сертификат и только после этого отправляется в секонд-хенд.