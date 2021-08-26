Строительство деревянных домов «под ключ»: коттеджи, беседки, бани, дома из клееного брус в Одессе

Часто бывает так, что многие технологии современного строительства бывает, что основано на долголетнем опыте прошлых поколений. Принимая во внимание развитие современных процессов, то строительные технологии в последние 15-20 лет во многом усовершенствованы, адаптированы под надежность, экологичность, а главное скорость и отвечают вл многом требованиям современных потребителей.

Современный строительный материал, такой, как профилированная древесина, становится все более популярным, оправдывая свои заявленные свойства и многие преимущества.

Порядок и этапы строительства частного загородного дома

Здравствуйте, дорогие строители. Сегодня вы узнаете об этапах строительства своего загородного дома.

Итак, строительство дома или коттеджа как известно дело очень сложное и требующее большого опыта, поэтому прежде чем приступить к строительству необходимо все заранее продумать.

Первый этап заключается в подборе местности и типа дома. Местность следует выбирать на свое усмотрение, то есть строить дом так где вы хотите жить, но тут необходимо обратить внимание на тип грунта. Грунт для строительства деревянного дома подойдет практически любой (главное не болотистая местность), а если будущий дом будет кирпичный и еще и коттедж, то грунт под домом должен быть сухим и прочным (с большим содержанием глины и отсутствием торфа).

Второй этап, начало строительства. На втором этапе уже начинают строить дом, ложат фундамент и поднимают стены. Особое внимание на этом этапе следует обратить на качество материалов, из которых создается фундамент, ведь от того насколько фундамент прочный зависит и долговечность будущего дома.

На третьем этапе строительство дома заканчивается и начинается отделка помещений. Здесь следует вызвать дизайнеров и штукатурщиков для того чтобы они правильно подобрали цвета и красиво оформили комнаты.

DOM-D https://dom-d.com.ua/ даже уже своим названием «деревянные дома «под ключ» говорит, что компания проектирует и возводит дома, коттеджи, гостиницы по современным технологиям из клееного профилированного бруса. Компания, имеющая достаточный опыт работы на рынке, чтобы гарантировать своим клиентам своим клиентам высококачественный продукт в виде домов из клееного бруса на любой вкус и с любым бюджетом с использованием продвинутых и современных технологий строительства.

При производстве бруса используются деревья, выращенные в экологически чистых и самых северных районах страны. Деревья, такие, как ель, сосна, применяемые в строительстве домов с незапамятных времен еще нашими предками, в своих преимуществах имеют прочность, долговечность, малый процент усадки и наполнение дома чистым воздухом.

Одним из преимуществ строительства деревянных домов из клееного бруса является их короткий период возведения и сдачи в эксплуатацию. Самым коротким сроком здесь может быть от 2,5-до 3-х месяцев. Как вам такое предложение? К лету начали строить, а к осени уже можно заезжать в новый дом! Предложение, кажется, просто супер!! При этом цена дома чаще бывает ниже, чем строительство дома из кирпича или пеноблоков.

Что из себя представляет профилированный брус. Профилированный брус позволяет разместить правильно подобранный проект дома на небольшом участке земли, что играет важную роль, когда участок для постройки ограничен определенными рамками. При этом, вовремя постройки вы можете вносить некоторые изменения в проект дома. Также преимуществом являются невысокие затраты на возведение фундамента под такой дом. Дерево в сравнении с другими строительными материалами обладает жизненно важными характеристиками, такими, как легкость жизни в деревянном доме. А дом, построенный по современным технологиям дает дополнительные преимущества, такие, как небольшой процент усадки и быстрый процесс строительства, о чем мы уже говорили выше.

Все больше клиентов выбирают компанию «DOM-D» для строительства домов из клееного бруса «под ключ» благодаря надежности и ответственности профессионалов компании, которые дорожат в первую очередь своими клиентами, а также репутацией компании. Обязательное соблюдение всех процессов — главная задача специалистов -строителей, что помогает гарантировать качество и надежность выполненных проектов, ведь многие люди строят дома для жизни один раз и навсегда.