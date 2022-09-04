Строительство домов в Севастополе. Лучшие цены в Крыму

Виды асфальта и их применение в строительстве и ремонте

Асфальт относится к наиболее востребованным строительным материалам искусственного происхождения, повсеместно применяемым при укладке дорожного полотна. С его помощью удается создать выносливое и очень прочное покрытие на автомобильных дорогах, тротуарах, придомовых территориях и других объектах, по которым перемещаются пешеходы и транспортные средства. Строительство домов в Севастополе по лучшим ценам в Крыму вы можете заказать на сайте zhuravlev-krym.ru.

Цена асфальта помимо приведенных выше характеристик зависит и от его марки. Существует несколько марок асфальта, которые отличаются между собой размером фракций, входящих в его состав. Так, крупнозернистые смеси содержат зерна, размер которых достигает 40 мм, и применяются при укладке покрытия на загородных трассах с высокой пропускной способностью. За счет крупных фракций такой асфальт способен выдержать вес крупногабаритного транспорта.

Среднезернистый материал характеризуется наличием минеральных частиц, размер которых составляет около 25 см, что позволяет использовать его для асфальтирования уличных дорог. Мелкозернистыми смесями, размер частиц которых варьируется в пределах 5-15 мм, укладывают придомовые территории и спортивные объекты, так как в процессе трамбовки такой материал позволяет получить идеально ровную поверхность.

Битумная черепица и ее плюсы

В состав входит съемная силиконизированная пленка, самоклеящийся слой, два слоя битума, между которым армирующая основа, и последний – гидрофобная керамизированная крошка. Она выступает защитным слоем, предотвращая выгорание от солнечных лучей и смягчая механические повреждения, например, от ударов града и тд.

Что нужно учитывать при подборе уличного светового источника?

Подбор фонаря уличного освещения по типу и назначению

По принципу генерации потока света как правило различают источники освещения уличного типа с применением галогенных, газоразрядных, светодиодных источников и ламп с нитью накала. Прекрасные условия для освещения создают электромеханические дуговые лампы.