Свойства и история производтва черепицы

Почему кровля из битумная черепица так популярна
Битумная черепица — на данный момент один из самых популярных кровельных материалов — имеет несколько названий: мягкая кровля, гонтовая кровля, гибкая черепица, кровельная плитка и т.д.
США и страны Западной Европы уже давно сделали свой выбор в пользу данного кровельного покрытия, оценив по достоинству его долговечность, надёжность, простоту монтажа и — при всех этих характеристиках – экономичность.
Отечественное строительство не отстаёт от мировых трендов и всё чаще прибегает к использованию гонтовой кровли.
С чем же связан такой спрос на битумную черепицу?
Помимо уже перечисленных достоинств – долговечности, надёжности, простоты в монтаже – битумную черепицу можно назвать практически идеальным материалом для скатной крыши с любым уровнем сложности конструкции.
Даже если ваш проект предполагает купольную конструкцию крыши, для битумной черепицы покрытие не станет проблемой.
Преимущества и недостатки битумной черепицы
Мягкая кровля универсальна; единственное требование к её укладке – не меньше 10 градусов угла ската крыши, максимальный же уклон ограничений не имеет.
Благодаря небольшом у весу битумная черепица прекрасно подойдет как для старой кровельной конструкции, так и для новых кровель, будь то загородный дом или промышленное здание.
Её преимущества на этом не заканчиваются, к ним так же можно отнести:
- механическую прочность;
- гидроизоляцию;
- выносливость при любой температуре окружающей среды;
- устойчивость к ветровой нагрузке;
- пластичность, которая позволяет реализовать самую невероятную кровельную задумку;
- обширную цветовую гамму;
- большой выбор форм;
- шумопоглощающие свойства;
- низкий уровень теплопроводности;
- достаточно высокий показатель снегозадержания;
- устойчивость к появлению мха, лишайника, а также устойчивость к выцветанию;
- легкость при ремонте;
- стойкость к коррозии и гниению;
- легкость транспортировки;
- небольшое количество отходных материалов при монтаже.
Но, как и у любого материала, у битумной черепицы есть свои недостатки:
- при пожаре трудно тушить;
- обязательно наличие сплошного настила из плиты osb-3, что влияет на стоимость конструкции;
- материал не рекомендуется укладывать при температуре ниже нуля.
Учитывая все минусы и плюсы, материал можно определить как высокотехнологичный. Его преимущества значительно перевешивают недостатки. Недаром гонтовая кровля так активно завоёвывает рынок. Выбор современного, прогрессивного человека, строящего дом и заботящегося о его уюте и комфорте, однозначно падет на битумную черепицу.