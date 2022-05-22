Свойства и история производтва черепицы

Почему кровля из битумная черепица так популярна

Битумная черепица — на данный момент один из самых популярных кровельных материалов — имеет несколько названий: мягкая кровля, гонтовая кровля, гибкая черепица, кровельная плитка и т.д.

США и страны Западной Европы уже давно сделали свой выбор в пользу данного кровельного покрытия, оценив по достоинству его долговечность, надёжность, простоту монтажа и — при всех этих характеристиках – экономичность.

Отечественное строительство не отстаёт от мировых трендов и всё чаще прибегает к использованию гонтовой кровли.

С чем же связан такой спрос на битумную черепицу?

Помимо уже перечисленных достоинств – долговечности, надёжности, простоты в монтаже – битумную черепицу можно назвать практически идеальным материалом для скатной крыши с любым уровнем сложности конструкции.

Даже если ваш проект предполагает купольную конструкцию крыши, для битумной черепицы покрытие не станет проблемой.

Преимущества и недостатки битумной черепицы

Мягкая кровля универсальна; единственное требование к её укладке – не меньше 10 градусов угла ската крыши, максимальный же уклон ограничений не имеет.

Благодаря небольшом у весу битумная черепица прекрасно подойдет как для старой кровельной конструкции, так и для новых кровель, будь то загородный дом или промышленное здание.

Её преимущества на этом не заканчиваются, к ним так же можно отнести:

механическую прочность;

гидроизоляцию;

выносливость при любой температуре окружающей среды;

устойчивость к ветровой нагрузке;

пластичность, которая позволяет реализовать самую невероятную кровельную задумку;

обширную цветовую гамму;

большой выбор форм;

шумопоглощающие свойства;

низкий уровень теплопроводности;

достаточно высокий показатель снегозадержания;

устойчивость к появлению мха, лишайника, а также устойчивость к выцветанию;

легкость при ремонте;

стойкость к коррозии и гниению;

легкость транспортировки;

небольшое количество отходных материалов при монтаже.

Но, как и у любого материала, у битумной черепицы есть свои недостатки:

при пожаре трудно тушить;

обязательно наличие сплошного настила из плиты osb-3, что влияет на стоимость конструкции;

материал не рекомендуется укладывать при температуре ниже нуля.

Учитывая все минусы и плюсы, материал можно определить как высокотехнологичный. Его преимущества значительно перевешивают недостатки. Недаром гонтовая кровля так активно завоёвывает рынок. Выбор современного, прогрессивного человека, строящего дом и заботящегося о его уюте и комфорте, однозначно падет на битумную черепицу.