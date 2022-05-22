Свойства и история производтва черепицы

По
Алина
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Свойства и история производтва черепицы

Почему кровля из битумная черепица так популярна

Битумная черепица — на данный момент один из самых популярных кровельных материалов — имеет несколько названий: мягкая кровля, гонтовая кровля, гибкая черепица, кровельная плитка и т.д.

США и страны Западной Европы уже давно сделали свой выбор в пользу данного кровельного покрытия, оценив по достоинству его долговечность, надёжность, простоту монтажа и — при всех этих характеристиках – экономичность.

Отечественное строительство не отстаёт от мировых трендов и всё чаще прибегает к использованию гонтовой кровли.

С чем же связан такой спрос на битумную черепицу?

Помимо уже перечисленных достоинств – долговечности, надёжности, простоты в монтаже – битумную черепицу можно назвать практически идеальным материалом для скатной крыши с любым уровнем сложности конструкции.

Даже если ваш проект предполагает купольную конструкцию крыши, для битумной черепицы покрытие не станет проблемой.

Преимущества и недостатки битумной черепицы

Мягкая кровля универсальна; единственное требование к её укладке – не меньше 10 градусов угла ската крыши, максимальный же уклон ограничений не имеет.

Благодаря небольшом у весу битумная черепица прекрасно подойдет как для старой кровельной конструкции, так и для новых кровель, будь то загородный дом или промышленное здание.

Её преимущества на этом не заканчиваются, к ним так же можно отнести:

  • механическую прочность;
  • гидроизоляцию;
  • выносливость при любой температуре окружающей среды;
  • устойчивость к ветровой нагрузке;
  • пластичность, которая позволяет реализовать самую невероятную кровельную задумку;
  • обширную цветовую гамму;
  • большой выбор форм;
  • шумопоглощающие свойства;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • достаточно высокий показатель снегозадержания;
  • устойчивость к появлению мха, лишайника, а также устойчивость к выцветанию;
  • легкость при ремонте;
  • стойкость к коррозии и гниению;
  • легкость транспортировки;
  • небольшое количество отходных материалов при монтаже.

Но, как и у любого материала, у битумной черепицы есть свои недостатки:

  • при пожаре трудно тушить;
  • обязательно наличие сплошного настила из плиты osb-3, что влияет на стоимость конструкции;
  • материал не рекомендуется укладывать при температуре ниже нуля.

Учитывая все минусы и плюсы, материал можно определить как высокотехнологичный. Его преимущества значительно перевешивают недостатки. Недаром гонтовая кровля так активно завоёвывает рынок. Выбор современного, прогрессивного человека, строящего дом и заботящегося о его уюте и комфорте, однозначно падет на битумную черепицу.

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