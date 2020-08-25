Таможенные брокеры: безупречная юридическая грамотность и оперативность

Добрый вечер, уважаемые читатели. Я только что посмотрел передачу «Голос» и решил написать статью про инвестиции. Может быть, в будущем, когда я стану состоятельным инвестором, то брошу свою работу в банке и буду петь для тесного круга друзей. Чтобы выйти на фондовый рынок, надо выбрать брокера. В статье даются стратегии, как правильно выбрать брокера для своих инвестиций.

Реализовать мечту о стабильном доходе на сегодняшний день можно просто и легально, а именно – нужно выйти на фондовый рынок. Самостоятельно это сделать невозможно, придется обратиться в инвестиционную компанию, которая предлагает свои услуги посредника (брокера) между частным инвестором и биржей. За свои посреднические услуги брокер получает комиссионные, поэтому он максимально заинтересован в успехе своих клиентов и старается всячески минимизировать их риски.

Растаможка товара

Стоимость таможенного оформления во многом зависит от того, насколько грамотно будут оформлены все документы. Лишние расходы могут быть и в виде штрафов, но и виде избыточной оплаты пошлин. Если документы, подтверждающие стоимость ввозимых товаров, вызовут у таможни вопросы, то оценка может быть выполнена по внутренним стандартам ведомства. И, скорее всего, разница будет не в вашу пользу.

Помочь оформлении может таможенный брокер ежедневно пропускает через свои ворота сотни грузовиков с товаром из-за рубежа, поэтому желательно найти компанию, которая готова предоставить специалиста, работающего с клиентом индивидуально. В этом случае вы гарантированно избежите проблем.

Процедура состоит и трех этапов:

Подготовка пакета бумаг – сертификатов, разрешений, документов, подтверждающих стоимость товара и многое другое. В каждом случае этом список индивидуален, он может меняться в зависимости от направления работы компании. Также проводятся консультации во время которых специалисты обучают персонал, как правильно вести себя с работниками таможенной службы, что необходимо делать, а что категорически не рекомендуется. Поддержка во время прохождения растаможки, предоставление интересов клиента и помощь в нестандартных ситуациях. Растаможка грузовых авто, особо ценных, скоропортящихся товаров – все это с грамотным специалистом пройдет быстрее и поможет сэкономить деньги. Завершение процедуры, контроль правильного подсчета пошлины и, при необходимости, защита интересов заказчика. Далеко не всегда таможенная служба правильно делает расчет, поэтому свои права приходится отстаивать в суде. И тут тоже пригодится помощь квалифицированного специалиста.

Почему лучше обращаться к специалистам? И насколько это выгодно, ведь они тоже бесплатно не работают? Но если произвести расчет, используя калькулятор растаможки, то мы увидим, что сумма штрафов, излишние платы за оформление и прохождение контроля, потери из-за простоя груза и прочие убытки в несколько раз могут превысить расценки грамотного юриста. Не забывайте и о потраченном времени, ведь вам придется постоянно отвлекаться на решение финансовых и юридических вопросов, изучать то, что грамотный юрист знает без подсказок. Решать, стоит ли обращаться к специалисту, вам. Главное, рассчитайте все, оцените риски и делайте выбор осознанно.

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Крупные инвестиционные компании очень тщательно работают с клиентом: предоставляют инвестору аналитику, набор бесплатных услуг, программное обеспечение и консультации хороших специалистов. Все это делается для того, чтобы инвестор, на котором лежит задача принятия важных решений, делал их со знанием дела и давал такие указания по размещению инвестиций, которые могли бы принести максимально большой доход.

Брокер уже давно превратился из простого посредника в реального помощника инвестора, оказывающего своему клиенту поддержку советом и средствами. Выбирать брокера надо очень серьезно. Опытные инвесторы относятся к такому выбору более ответственно и серьезно изучают условия договора, предлагаемые брокерской компанией.

В первую очередь, как выбрать брокера? Надо обратить внимание на опыт компании. Чем больше ее стаж, чем она крупнее, тем надежнее и качественнее она работает. Следует также обратить внимание на то, есть ли у нее лицензия на ведение брокерской деятельности и какие она предоставляет гарантии выполнения договора. Длительная и солидная история работы компании означает, что она уже имеет опыт, квалифицированных работников, наработанные связи в финансовом мире и финансовый резерв. Постарайтесь как можно больше узнать о компании. Поинтересуйтесь, какие лицензии у нее есть, были ли случаи их отзыва, сколько клиентов имеет компания, не было ли проблем с клиентами.

Важную роль в выборе брокера играет и линейка предоставляемых компанией услуг. Чем шире деятельность компании, тем качественнее сервис, а значит, инвестор получает больше возможностей при работе с такой компанией.

Современный рынок достаточно хаотичен и непредсказуем, и все же он подчиняется своим законам. Настоящий брокер должен знать эти законы и понимать механизм рынка. Только с таким брокером можно рассчитывать на грамотное инвестирование средств и рассчитывать на прибыль. Поэтому профессионалы никогда не действуют по наитию, а предпочитают оперировать цифрами и точными данными.