Теплица из ЛСТК – быстро, выгодно, надежно

Современная технология ЛСТК позволяет быстро строить жилые дома, административные и производственные здания, ангары и склады, хозяйственные постройки, гаражи, беседки. Большим спросом на рынке пользуется каркасная теплица из ЛСТК профиля, купить которую можно недорого и установить самостоятельно в кратчайшие сроки.

Завод металлоконструкций предлагает готовые решения под ключ. На сайте представлен каталог с теплицами различной площади и конфигурации, с подробными описаниями, параметрами, фото. Есть различные варианты, от совсем небольших теплиц, идеально подходящих для раннего выращивания зелени и овощей на даче, до тех, что могут применяться для получения значительных объемов овощей, выращиваемых на фермерских хозяйствах, позволяя первыми поставить продукцию на рынок и получить максимальную прибыль.

Строительство теплицы из ЛСТК займет минимум времени. Производитель предоставит готовый комплект, с идеально подогнанными друг к другу деталями, а также подробной инструкцией по сборке. Профиль легкий и прочный, можно обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент или установить свайный, с обвязкой швеллером или брусом. После этого собирается каркас, с соединением отдельных элементов на специальных замках и болтах. Не потребуется выполнять сварку и других сложных операций, что позволяет осуществлять сборку теплиц самостоятельно даже тем людям, которые не имею никакого опыта в строительстве. В большинстве типовых исполнений теплицы имеют форму продолговатого ангара арочной формы. Используются различные варианты покрытий, включая панели из поликарбоната, полиэтилен или стекло. Можно установить газовые или электрические нагреватели, систему полива и орошения, другие современные технические решения.

К основным преимуществам теплиц из ЛСТК относится высокая эффективность, практичность и удобство эксплуатации, прочность, способность выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки, высокую влажность, неизбежно возникающую при парниковом эффекте.

Современная быстровозводимая теплица станет настоящим украшением вашего участка, в которой вы сможете выращивать все виды ранних овощей, разнообразив свое меню экологически чистыми продуктами с полным набором необходимых организму микроэлементов, витаминов и минералов. Покупаете готовый комплект от производителя по лучшей стоимости на рынке и устанавливайте теплицу своими руками.