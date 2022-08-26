Теплицы и парники в Ярославле

ПК «Дом Теплиц» — надежный, проверенный производитель металлоконструкций и изделий из поликарбоната для дома, сада и дачи в Ярославле. У нас в наличии Вы абсолютно точно найдете нужный для вас вариант теплицы, подходящий как по размерам, прочности, так и по стоимости. Мы изготавливаем любые теплицы и металлоконструкции, основой которых служат трубы квадратного сечения 20х20 и 25х25 мм, выполненные в соответствии с ГОСТ 8639-82. По желанию заказчика при изготовлении теплицы может использоваться сверхпрочный профиль 40х20 мм, что еще больше увеличит допустимую нагрузку на м2 площади конструкции теплицы, но скажется и на цене.domteplic.ru

Надежная основа теплицы, выполненная из металлического профиля, позволяет изделиям нашего производства выдерживать любые ветровые и снеговые нагрузки, несмотря на значения ширины и то, какая длина у изделия: 4, 6, 8 или даже 10 метров. Это подтверждено сотнями благодарных отзывов за более чем 10 лет работы компании. У каждой теплицы имеется хорошая фурнитура, которая не ржавеет со временем. Светорассеивающий поликарбонат с УФ-защитой — самый качественный укрывной материал для теплицы. Он имеет минимальную толщину от 4мм в бюджетном сегменте, что, благодаря продуманной конструкции, не дает ему сложиться под давлением снега зимой. Поэтому поликарбонат можно не снимать на зиму, а оставить её в сборе на участке.

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