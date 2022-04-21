Теплицы из поликарбоната: советы по выбору и установке

C каждым годом теплицы из сотового поликарбоната все больше вытесняют аналогичные конструкции из стекла. Поликарбонатная теплица все чаще и чаще встречается на личных приусадебных участках и в крупных тепличных хозяйствах в качестве основной единицы по выращиванию ранней плодоовощной продукции.

В то же время отечественный покупатель еще недостаточно знаком с данным материалом. Теплицы из поликарбоната во Владимире вы можете заказать на сайте Domteplic.ru.

Как выбрать хороший поликарбонат?

На сегодняшний день сотовый поликарбонат выпускается в листах стандартных размеров. При этом толщина материала может быть различной – от 4 до 25 мм. Это один из ключевых критериев выбора. Так, для стандартных теплиц, которые будут использоваться только в весенне-осенний период, вполне достаточно 4 мм. Однако если вы собираетесь отапливать конструкцию, то лучше брать листы толщиной не менее 8 мм.

Кроме того, при выборе теплицы из поликарбоната необходимо учитывать следующие факторы:

цвет листов может быть любым, однако прозрачный СПК в любом случае более светопроницаем;

чем сложнее внутренняя структура материала, тем лучше теплица будет выдерживать снеговые и ветровые нагрузки;

листы СПК обязательно должны иметь защиту от УФ-излучения, как минимум на поверхности (в идеале – по всей массе);

чем больше удельный вес листов, тем выше прочность. Так, для СПК толщиной 4 мм нормальным считается удельный вес не менее 630 г/м3;

ребра жесткости должны располагаться строго под прямым углом, волнистость в данном случае не допускается.

При выборе теплицы из сотового поликарбоната не стоить гнаться за дешевизной. Продукция эконом-класса, которая в основном представлена китайскими изделиями, прослужит в несколько раз меньше, чем изделия проверенных марок.

Основные правила монтажа

Несмотря на то, что сооружение теплиц из СПК не отличается высокой сложностью, должны быть соблюдены следующие основные правила:

ребра жесткости располагаются строго вертикально;

соединение листов между собой осуществляется только с использованием специальных профилей, а крепление к каркасу – исключительно на саморезы;

сама конструкция должна иметь правильную форму и размеры с шагом дуг не более 2 м с тем, чтобы обеспечить надежность и нормальные условия эксплуатации теплицы;

при установке конструкции на землю обязательным является наличие ножек.

Соблюдая эти правила, качественно установить теплицу можно и своими силами, что позволит сэкономить средства на монтаже.