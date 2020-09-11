Термосы и термокружки: особенности конструкции и правила выбора

С момента собственного появления, когда в 1904 году ТМ из Германии Thermos GmbH на основе сосуда Дьюара был создан и пущен в промышленное производство первый термос, он остается необходимым предметом для тысяч людей. Ключевым назначением термоса считается поддержание постоянной температуры помещенных в него жидкостей или пищевых продуктов. Другими словами, собственно термос позволяет не зависимо от времени года и при любой температуре окружающей среды горячим продуктам оставаться горячими, а холодным — холодными. Это делает его нужным и в походах , на охоте, рыбалке, когда так приятно отогреться чашкой горячего кофе либо чая, и в дороге, когда бывает нужно покушать и взбодриться. А если вы хотите купить термос или термокружку, переходите на сайт https://termokruzhka.com/.

Такая очень простая разновидность термосов, как термокружки, необходима для менее продолжительного сохранения температуры. Термокружки очень оценят автолюбители, которым приходится стоять в пробках, сотрудники офиса и просто люди, которым нравится всегда иметь рядом чашку горячего напитка. Кроме продолжительности действия, они выделяются от термосов меньшим объемом (который, так же как правило, не превышает 0,7 л), наличием ручки и очень широким горлышком.

Чтобы не потеряться в сегодняшнем разнообразии термосов, предлагаемых разными производителями, необходимо знать кое-какие детали. Собственной поразительной способностью в течение долгого времени сохранять температуру помещенных в него жидкостей или продуктов термос обязан высоким термоизоляционным особенностям собственных стенок, точнее, вакууму, который создается между ними. И в большинстве случаев основным вопросом кое-кто считает — из каких материалов подобрать термос? Необходимо сказать, что материал, из которого сделаны современные термосы, мало влияет на температуру хранения. Термос из нержавейки и термос со колбой из стекла имеют фактически одинаковые характеристики теплоизоляции. Просто необходимо помнить, что термос со колбой из стекла требует более аккуратного отношения, хотя и стоит он доступнее. В то же время, термосы из нержавеющей стали не предназначаются для производства, скажем, травяных настоев, так как последние оставляют на его стенках сложно удаляемые следы. Разумеется, есть еще пластиковые термосы, однако в них напиток может сохраняться горячим не больше 3 часов.

Современные термосы имеют объем 0,25-40л. Подбирая термос, нужно знать, что, чем больше его вместительность, тем лучше он может хранить температуру. По этой причине людям, которым приходится длительное время проводить в дороге, лучше предпочтение лучше отдавать термосам у которой объем от 1 литра. Кроме того, дабы гарантировать максимально длинное удержание содержимого горячим, производители оборудуют термосы специализированной кнопкой, которая дает возможность наливать жидкость без снятия крышки и сделать меньше теплопотерю.