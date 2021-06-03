Типы кондиционеров

Настенные сплит системы Cooper&Hunter на сегодняшний день являются очень популярными кондиционерами. Они созданы для поддержания идеального микроклимата в офисе, магазине, квартире или загородном доме. Данные кондиционеры рекомендуется устанавливать в помещениях площадью от 10 м2 до 100 м2. Настенная сплит-система — это кондиционер, состоящий из внешнего (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного) блоков. Внешний блок обычно монтируется на фасаде зданий, внутренний — внутри помещения и размещаться на стене, полу, потолке, в том числе встраиваться в подвесные потолки, что очень необходимо для многих помещений промышленного профиля. Выбирайте и сравнивайте климатическую технику здесь. В магазине предусмотрена доставка заказов, а в штате имеются специалисты, готовые установить купленный Вами прибор.

Настенные сплит-системы, помимо поддержания в помещении комфортной температуры и влажности обладают функцией многоступенчатой очистки воздуха. Обладая специальными фильтрами, нейтрализующими бытовые запахи. Они обезвреживают воздух от аллергенов, вирусов, бактерий, спор плесени и пыли. Зачастую настенные кондиционеры состоят из одной, двух или более функциональных частей. Внутренний блок настенного кондиционера располагается в помещении, а наружный – с внешней стороны. Для сокращения длины коммуникаций, внутренний блок рекомендуется устанавливать около окна в верхней части стены, а наружный под окном. Это простые правила, которые необходимо придерживаться при установке настенных сплит-систем.

К наиболее значительным преимуществам сплит систем Cooper&Hunter относятся управление и безопасность использования. Они имеют пульт и автоматический режим работы, даже при внезапном отключении электроэнергии сохраняют свои настройки и обеспечивают в обслуживаемом помещении оптимальные климатические условия, которые необходимы пользователю. Сплит-системы настенного типа требуют профессиональной установки. Мы привели список лидеров, кондиционеры которых являются наиболее востребованными и качественными на рынке. Соответственно, что кондиционеры корейских производителей Вам обойдутся на 10-20% дешевле. Однако, это не гарантирует долговременное функционирование и качество.

Преимущество, которое необходимо отметить в кондиционерах настенных систем заключается в том, что он охлаждает лишь тот воздух, который находится в комнате. Оригинальная конструкция настенных сплит систем обладает целым рядом достоинств, среди которых высокая эффективность, низкий уровень шума, свобода выбора места расположения и типа внутреннего блока – все эти качества делают кондиционер данного типа просто незаменимым.