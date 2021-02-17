Тонкости обустройства маленькой комнаты

Уют и комфорт

В комфортном и уютном отдых доставляет одно удовольствие. В таком помещении легко зарядиться энергией для достижения успехов. Что делать если жилплощадь маленькая? Создается ощущение нехватки воздуха, стены как будто давят. Но выход есть. Используя специальные секреты, даже самая маленькая комната будет казаться достаточно комфортабельной и уютной.

Вам необходимы

зеркало во всю стену;

система навесных потолков;

компактная мебель;

специальные аксессуары;

светлая краска или обои;

несколько светильников;

новые шторы.

Для изготовление мебели на заказ вы сначала должны решить, что именно вы хотите видеть в доме и как оно будет устанавливаться.

Подбираем цветовое решение

Определяем цветовое сочетание комнаты. Как известно, светлые тона способны визуально расширить пространство. Скажите – нет темным тонам, они еще больше уменьшат помещение. Итак, правильный выбор – светлая краска или обои для стен. Прекрасно смотрятся светло-розовый и бежевый тона. Потолок рекомендуется красить на 2 тона светлее стен. Так комната будет казаться еще больше. Нужно избегать разнообразия цветов, с таким цветовым решением комната будет выглядеть безвкусно. Если вам все же не хватает яркости, то можно использовать всего один яркий оттенок. К примеру, бордо и коричневый цвет отлично сочетаются с бежевыми стенами.

Подбор мебели

Выбор мебели не менее важен. Если задаться целью, то можно приобрести универсальную мебель, которая как нельзя лучше впишется в маленьком помещении. Например, кровать, трансформирующаяся в шкаф. При использовании подобного спального место экономится много места. Можно заменить простой письменный стол на раскладной, который можно прикрепить к стене. При необходимости он складывается в вертикальном положении, и совсем не занимает пространство.

Система навесных потолков

Чтобы дополнительно сэкономить место, можно обойтись без прикроватных тумбочек, на которые обычно ставятся светильники. В этом случае отличным выходом будут натяжные потолки. Точки освещения располагаются там, где это необходимо.

Необходимо быть избирательным при подборе мебели. Ни в коем случае не перегружать комнаты.

Зеркало

Благодаря зеркалу, расположенному во всю стену комната будет казаться больше.

Шторы

Теперь приступим к выбору штор, это важнейший элемент декора. Для того, чтоб увеличить высоту потолков лучше использовать занавески с вертикальной полоской.

Чтобы заказать себе качественную и удобную мебель для офиса, вы можете зайти к нам на сайт: unik-mebel.ru и выбрать то, что вам больше нравится или сразу заказывать конкретные изделия. Наше изготовление мебели по индивидуальным заказам поможет вам сделать дом своей мечты, не переживать об удобстве, так как мы вам его сможем обеспечить.

Украшаем аксессуарами

Внесите яркие детали, это могут быть: свечи, картины, декоративные подушки. Деталей не должно быть много, иначе пространство будет перегруженным.

Обустраивайте свое жилье со вкусом.