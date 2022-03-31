Что будет, если бизнесмены продолжат активно вливать деньги в крипторынок, а Ethereum и сектор DeFi продолжат расти такими же темпами

В 2020 году произошло множество событий, которые изменили мир блокчейна и криптовалют. Начнем с того, что в мае в сети биткоина произошел халвинг, который каждые четыре года вдвое уменьшает награду майнерам биткоина. Это событие всякий раз делает биткоин еще более редким и увеличивает его цену в долгосрочной перспективе. Рекомендуем вам рассмотреть по ссылке www.thebestbitcoinmixers.com Топ Биткоин Миксеров 2021.

Все последующие события уже можно считать связанными с первым. Так, несколько публичных инвестиционных компаний и семейных офисов создали фонды, в пользу которых с целью долгосрочного хранения покупаются BTC на миллиарды долларов.

Paypal теперь поддерживает криптовалюту. Запущена тестовая сеть Ethereum 2.0 Beacon Chain. Невероятный переворот случился в секторе децентрализованного обмена (DEX). В частности, объемы торгов на Uniswap превысили обороты Coinbase.

И наконец, совершеннейшее безумие творится в секторе децентрализованного финансирование (DeFi). По некоторым оценкам, на начало 2020 года в приложениях DeFi на Ethereum было заблокировано $600 млн, а в самом начале 2021-го эта сумма достигла уже $20 млрд.

На трансформацию крипторынка повлияли и действия центробанков ведущих стран. Беспрецедентные денежно-кредитные стимулы со стороны центральных банков, направленные вроде бы на борьбу с глобальной пандемией COVID-19, привели к инфляции таких валют, как доллар и евро, что и спровоцировало институциональный интерес к биткоинам. Крупные инвестиционные компании, семейные офисы и простые американские миллиардеры начали рассматривать биткоин как актив сохранения стоимости, называя его «цифровым золотом».

В общем, год был насыщен событиями. Никто не мог предсказать такое, кроме тех, кто говорил, что биткоин подчиняется четырехлетним циклам. Но давайте теперь попробуем просто продолжить эти тренды и посмотрим, как будут развиваться события, если обозначающиеся тенденции сохранятся в 2021 году.

Понятно, что это необязательно будет так, и 2021-й принесет в этот прогноз новые безумные коррективы, но давайте просто представим себе – просто для удовольствия, – что будет, если бизнесмены продолжат активно вливать деньги в крипторынок, а Ethereum и сектор DeFi продолжат расти такими же темпами.

Вот прогнозы на следующие 10–11 месяцев. (Подсказка: это абсолютно «бычий» прогноз.)