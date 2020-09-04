Трассировка кабеля, пассивный метод

Первый элемент — это идентификация электрических кабелей под напряжением. Каждая электрическая сеть излучает волны с частотой 50 Гц. Детектор позволяет нам точно определить местонахождение кабеля и указать его глубину.

Обнаружение кабелей и металлических труб, активный метод

Когда мы имеем дело с кабелями под напряжением или не подключенными к сети, мы можем использовать активный индуктивный инструмент. Усовершенствованная система обнаружения сети Детектор оснащена генератором сигналов, который позволяет индуктивно возбуждать сигнал в кабеле, металлической трубе, локационном проводе. Мы можем вызвать сигнал несколькими способами:

Подключаем прямо к кабелю, если он не находится под напряжением. Вы можете подключиться напрямую к сети низкого напряжения, используя специальный переходник для генератора.

Непосредственно на металлическую трубу с помощью специальной опции генерации сигнала мощностью 12 Вт.

Наденьте специальный зажим на кабель или любой провод

Обнаружение и обнаружение канализационных труб, коллекторов, водостоков, ПВХ, ПВХ, ПВХ, керамики глубиной до 12 метров

Для обнаружения труб и неметаллических объектов мы используем современные активные зонды и геодезические датчики от http://kvazar-kz.com. Основой для расположения неметаллических труб, к которым у нас есть доступ, являются сигнальные зонды, которые можно разместить в трубе, коллекторе и т. д. Когда у нас нет доступа к трубе или мы обнаруживаем подземные установки в месте с неизвестной инфраструктурой, мы используем метод георадара.

Случаи локации с помощью локационного провода или сигнального щупа

Вдавливание локационного кабеля в трубку. Этот кабель действует как излучатель сигнала, который мы располагаем на поверхности и отмечаем на карте.

Вставьте мини-зонд (цифровая мышь) или макси-зонд в трубку. Зонд посылает сигнал точечно, сигнал более избирательный и не наводит на другие сети в пределах исследуемой установки.

Ультра продвинутая система позволяет генерировать сигналы различной частоты от 260 Гц до 200 КГц, в зависимости от используемого диапазона, мы увеличиваем дальность, точность и избирательность обнаруживаемой установки. На длинных кабелях и трубопроводах мощность генератора можно увеличивать. Вся система имеет беспроводную связь, и на расстоянии нескольких десятков метров мы можем изменять параметры генерируемого сигнала с позиции локатора.

Локатор может обнаруживать подземные установки, расположенные под другими наземными объектами, например, зданиями. Благодаря используемой технологии двух антенн локатор указывает вектор обыскиваемого объекта, благодаря чему мы можем установить локатор под углом к ​​установке под зданием, определяя ее местонахождение. Система покажет нам смещение, то есть расстояние от кабеля и расстояние до него.

Благодаря описанным выше методам локатор является мощным инструментом для определения местоположения элементов подземной инфраструктуры.