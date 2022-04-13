Трубопроводная арматура. Затвор межфланцевый поворотный

Оборудование для газового пожаротушения — Задвижка чугунная 30ч39р

Сейчас в России задвижка с обрезиненным клином известна под маркой — задвижка чугунная 30ч39р с обрезиненным клином, а еще ее часто именуют задвижка чугунная МЗВ.

Важно! неправильно считать, что задвижка чугунная МЗВ с обрезиненным клином это марка чугунной задвижки, это не так. МЗВ — это аббревиатура Московского Завода Водоприбор, поэтому задвижка МЗВ также остается все той же задвижкой с обрезиненным клином 30ч39р по сод своим брендом изготовителя (МЗВ). Заказать оборудование для газового пожаротушения и затвор межфланцевый поворотный вы можете на сайте legospb.com.

Задвижка чугунная 30ч39р имеет обрезиненный клин и невыдвижной шпиндель. Средой для работы выступают питьевая холодная вода с самой большой температурой до +75С (задвижка чугунная на холодную воду МЗВ) и питьевая горячая вода с температурой от +5 до +150С (задвижка чугунная на горячую воду МЗВГ).

30ч39р с относительным проходом 50, 80 и 100мм работают при давлении 1,6МПа, а задвижки с относительным проходом 150, 200, 250 и 300мм работают при давлении 1МПа.

Особенностью чугунной задвижки 30ч39р считается обрезиненный клиновой затвор, обеспечивающий надежное перекрытие магистральной подачи содержимого трубопровода.

Хорошее закрытие пространства и герметизация внутреннего объема трубопровода применяется в первую очередь в системах водообеспечения и оснащения тепла. В первую очередь устройство применяется в оборудовании водонапорных установок, сортировочных узлов и магистралей, которые обеспечивают подачу воды для питья и воды прошедшей чистки при подаче к потребителям. Для систем теплоснабжения ключевое использование затвора связано с работой систем обратной подачи носителя тепла и систем его подготовки к применению в системе обогрева.

Применение уплотнителя из резины на клиновидном затворе имеет достаточно небольшой режим температур до +75 градусов по Цельсию. Но этого промежутка в полной мере достаточно, чтобы обеспечить хорошую работу и перекрытия направления движения жидкости как в прямом, так и обратном направлении.

Технологически во время работы рассчитано два ключевых рабочего режима задвижки — открыто и закрыто. Промежуточных положений и применение затвора в качестве арматуры для регулировки для данного типа прибора не рассчитано.