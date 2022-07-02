Трубы круглые металлические. Технические характеристики и виды

Ворота из трубы своими руками

Сделать своими руками на придомовом участке ворота для въезда автомобиля, калитку, поставить прочный забор из металла, несложно. Для этого надо приобрести металлопрофиль, найти сварочный, слесарный инструмент. Общая стоимость входной металлоконструкции зависит от цены прямоугольной трубы, используемой для строительства, габаритов створок, сложности устанавливаемых запорных элементов. Трубы круглые металлические заказать вы можете на сайте https://mk-services.ru/catalog/metalloprokat/truba/truby-elektrosvarnye/truby-elektrosvarnye-kruglye-gost-10704-91/.

Виды ворот, материалы, способы соединений

Ворота можно сделать традиционными распашными или раздвижными. Вне зависимости от способа открывания створок самостоятельное изготовление входной группы не представляет технологической сложности. В распашных дверях обе створки вращаются вокруг своей оси при открывании. В раздвижных конструкциях секции разъезжаются по прямой в противоположные стороны. Оба способа открытия/закрытия створок можно автоматизировать, установив электропривод с дистанционным управлением. Для изготовления входных групп понадобятся следующие материалы:

профильные трубы с квадратным сечением нескольких размеров – 50*50; 50*25; 40*20; 20*20 мм;

круглые стальные профтрубы с большим диаметром 100*100 мм;

металлические полосы, уголки;

крепеж;

запорные элементы – задвижки, замки, защелки;

навесные петли.

Основной способ соединения отдельных элементов в общую металлоконструкцию – сварка. Стальные отрезки профтрубы свариваются в жесткие прямоугольные модули.

Особенности работ по изготовлению

Процесс изготовления ворот состоит из нескольких этапов:

Планирование. Составление схем, чертежей, подсчет необходимых стройматериалов. Разметка на участке места расположения опорных столбов. Обычно расстояние между ними делают 3,5–4 м. Установка и бетонирование столбов на участке. Под опоры в грунте делают две ямы глубиной 1 м. Основание уплотняется, засыпается щебнем. Затем вертикально устанавливаются стальные профильные трубы, заливаются цементным раствором. Бетон набирает достаточную прочность неделю. После отверждения основания проводят дальнейшие процедуры по навешиванию металлических секций на столбы – приваривают ответные планки навесных петель на опоры. Нарезка металлопрофиля. Сварка, сборка отрезков в единую каркасную конструкцию – секцию. Горизонтальные перекладины и вертикальные стойки делаются из трубы сечением 40*20 или 50*25 мм, а наклонные укосины, повышающие жесткость конструкции – 20*20 мм. Навешивание секций на навесные петли. Обшивка каркаса выбранным материалом – профлистом, деревянными досками. Установка защелок, ручек, замков и других запорных элементов. Покраска металлоконструкции для защиты от коррозии.

Чтобы автомобильные ворота, калитка, входные двери на участок служили долго, не доставляли проблем хозяину, рекомендуется делать их из сертифицированной металлопродукции. Покупать стальные трубы, металлические уголки, крепеж следует у проверенных компаний, реализующий российскую продукцию, выпущенную по госстандартам.