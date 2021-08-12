Туры по России из Москвы

Путевки на Алтай с онлайн бронированием

Россия – великая и загадочная страна, которая во все века привлекала своими достопримечательностями и традициями путешественников со всего мира.

Выбирая на карте, где провести отпуск или праздничные выходные стоит особое внимание уделить городам этого огромного государства, насыщенного великолепными природными пейзажами и национальным колоритом. Профессиональные агентства предлагают экскурсионные туры по России, включающие все виды отдыха. Климат России и природные ресурсы позволяют найти интересное занятие для туристов круглый год.

Какой вид отдыха выбрать?

Для круглогодичного отдыха с семьёй идеально подходит территория Краснодарского края. Сочи, Геленджик или Анапа заслужили популярность среди туристов всего мира. Здесь сочетается уникальная природа с высокоразвитым сервисом. Многочисленные достопримечательности, аттракционы, детские развлекательные центры и оздоровительные пансионаты позволяют найти занятие для каждого члена семьи. По-особому и с большим наплывом туристов наступает курортный сезон на всем побережье Сочи в июне. Причина сего — шикарная погода в Сочи. Температура воды в Сочи в июне в среднем достигает +20 °С, и море у побережья продолжает прогреваться, что делает купание достаточно комфортным. Сегодня большой популярностью пользуются путевки на Алтай. Посмотреть все возможные варианты путешествий по России из Москвы вы можете на сайте alem-tour.ru/russia/.

Ценителей здорового образа жизни всё больше привлекают активные виды отдыха. Природа России предоставляет для этого все необходимые возможности.

Рафтинг по водным артериям страны на Алтае, Кавказе или в Забайкалье доставит любителям экстрима незабываемое удовольствие. Большой популярностью на горном Алтае базы отдыха пользуются.

Дайвинг и сёрфинг процветает в Краснодарском крае на Черноморском побережье. А яхтсмены по достоинству оценят волны Баренцова и Азовского морей.

Для тех, кто желает сменить лето на зиму отлично подойдут российские горнолыжные курорты. Именно на горных склонах Подмосковья обучались многие олимпийские чемпионы первым выходам на лыжах. Самые длительные периоды зимнего туризма предоставляют курорты в Восточной Сибири и на Кольском полуострове.

Правильно спланированный отдых в России ничуть не уступает по насыщенности дорогостоящим заграничным курортам.