Уход за собаками и котами. Покупка зоотоваров

Кошка – это живое существо. Она нуждается в том, чтобы за ней ухаживали. Хороший хозяин должен позаботиться об удобстве и комфорте для своего любимца. Для этого ему придется приготовить некоторые обязательные принадлежности.

Корзина или коробка

Так как кошка имеет свойство много спать, она нуждается в удобном спальном месте. Это должна быть постель с достаточно большими габаритами, позволяющими кошке вытягиваться и сворачиваться в клубок. Нужно учитывать при выборе подходящей корзинки, что котята имеют свойство вырастать. Корзины продаются из разных материалов. Некоторые из них сделаны из пластмассы, другие из стекловолокна. Лучше всего, конечно, найти плетеную корзину. Некоторые хозяева мастерят постель сами. Для этого они находят высокую коробку из картона, кладут в нее мягкую подушку или одеяло.

Емкости для еды

Нужно подготовить как минимум две емкости. Одна для воды, другая – для сухой пищи. Также нужно плоское блюдце для жидкого питания. Если вы содержите дома несколько кошек, то лучше приобрести специальные поильники и кормушки, которые имеют большой диаметр. Это позволит вместить гораздо больше пищи и обеспечить свободный подход всем питомцам одновременно.

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Туалетная ванночка

Нужно внимательно подойти к выбору размеров этой емкости. Они зависят от размеров самого питомца и от количества кошек, если их несколько. Любой зоомагазин может предложить самые разнообразные пластмассовые ванночки. Также можно иметь и несколько коробок из картона, которые удобно брать с собой в дорогу на дальние поездки совместно с питомцем.

Наполнитель

Сегодня можно выбрать множество различных наполнителей на любой вкус и цвет. Очень хорошо себя зарекомендовали гранулы из древесины Амиго, которые впитывают не только влагу, но и запах. Вы можете выбрать любой наполнитель, который сможете себе позволить по цене, и который понравится вам своими свойствами. Некоторые для экономии используют разорванную туалетную бумагу или песок.

Игрушки

Животные, как и люди, любят резвиться и играть. Сегодня можно найти огромное количество самых разнообразных игрушек для питомцев. Очень важно, чтобы такие игрушки были в вашем доме. Они нужны, когда хозяин отсутствует или когда ему просто некогда, а кошке хочется поиграть.

Некоторые самостоятельно мастерят игрушки. Если вы решили все таки купить что-нибудь, выбирайте такие модели, которые не содержат мелкие детали. Они имеют свойство отрываться, а кошка может их случайно проглотить.

Если у вас нашлось время, вы можете сами смастерить простую игрушку. Привяжите на ленточку бумажку и таскайте ее за собой. Некоторые просто привязывают подобное изделие к неподвижной палке.

Приспособление для когтей

Продаются специальные столбы, о которые кошка может обточить свои когти. Столб размещают чуть выше, так чтобы кошка могла встать в полный рост и поднять верхние лапы. Поверх столба накладывают тканый ковер. Либо можно плотно обмотать столб прочной веревкой. Лучше всего закрепить его, прибив к двери или к стене.

Уход за внешним видом

Кошку нужно расчесывать. Для этого используются щетки и гребни. Нужно правильно подобрать гребень в зависимости от того, какой тип шерсти у кошки: короткая она или длинная, редкая или густая. Также нужно купить специальные ватные тампоны, которые используют для чистки ушей. Для заботы о когтях приобретают специальные ножницы. Также полезно иметь дома всегда под рукой запас сухих салфеток, чтобы обтирать мордочку своему питомцу. Не помешают и полотенца, которыми можно вытирать кошку после купания.