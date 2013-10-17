Украшения из янтаря в Спб и их лечебные свойства

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Украшения с камнями имеют большую силу влияния на здоровье. Сапфир, например, подойдёт тем, у кого проблемы с позвоночником, мучают боли в суставах, кожные проблемы, бессонница. Сапфиры бывают разных цветов, и какой именно вы себе выберете, не важно. А вот разновидность украшения имеет большое значение. Специалисты утверждают, что драгоценный камень в подвеске расположенный на шее, имеет наибольшее влияние. Если же вы выбрали браслет или кольцо с сапфиром, носите их на левой руке, чтобы избежать астмы и сердечных приступов.

Бриллианты – дорогие камни, но если у вас есть колечко, пусть даже с самым маленьким камушком, будьте уверенны, жалеть вам не придётся. Бриллианты способствуют отличному настроению, избавят от головной боли, очистят организм от шлаков, защитят от пигментных пятен.

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Изумруд считается камнем женщин и детей. Ещё в старину будущие мамы на протяжении беременности старались носить зелёные украшения. Это наполняло тело здоровьем, а душу гармонией. Когда рождался ребёнок, изумруд вешали у него над кроваткой. Украшения с изумрудом положительно влияют при почечных и желудочных заболеваниях, нормализуют давление. Так же это камень эффективен при суставных болях и стоматологических проблемах. Рекомендуется отдавать предпочтение украшениям в виде колец.

Топаз способен избавить ваш организм от стресса, укрепляет функции щитовидной железы. Мудрецы в старину говорили, что топаз придаёт мудрость мужчине и красоту женщине. Специалисты по камням утверждают, что топаз положительно отражается на интеллектуальных способностях. Для усиления действия, рекомендовано носить золотые кольца с топазом, на правой руке. Так же хорошо подойдут кулоны с топазом на золотых цепочках. Украшения с гранатом очень благотворно влияют на иммунную систему, и нормализует кровообращение. Жемчуг добавляется при изготовлении лекарственных препаратов против кариеса, пародонтоза, остеопороза. Украшение из жемчуга улучшает свёртываемость крови, тонизирует миокард и нормализует сосудистый тонус.

Рубин способствует восстановлению сил и обновляет память. Благодаря своему антибактериальным свойствам обеспечивает защиту от инфекций. Из янтаря вырабатывают бутандиовую (янтарную) кислоту, которая широко применяется в фармакологии. Рекомендуем вам украшения из янтаря купить в спб по хорошей цене.

Янтарная кислота обладает отличным противовоспалительным и анти стрессовым свойством, полезна при анемии и сердечнососудистых заболеваниях, имеет противовирусные свойства. Людям с проблемами щитовидной железы, рекомендуется носить на шее короткие бусы из не шлифованного янтаря.