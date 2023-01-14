Уличная мебель от Terra Home

Красивые идеи для дизайна открытых (летних) помещений и площадок

По мере того, как проходят бурные на впечатления зимние дни, мы должны напомнить друг другу, что весна не за горами. Как только наступят теплые дни просыпающейся весны, многим не терпится выбраться на открытые веранды и беседки для наслаждения свежестью и пробуждением природы. Товары для дачи от известных зарубежных производителей внесут свежие нотки в ваш дачный быт и несомненно облегчат ваш труд.

Советы по дизайну для наружных жилых помещений

Чтобы создать идеальную гостиную на открытом воздухе, последуйте следующим советам:

Цветовой фон — неяркие идеи. Экономное использование ярких цветов внутри небольших помещений – вполне разумно: броский цвет может зрительно уменьшить площадь пространства. Однако снаружи постройки будут намного колоритнее и живо выглядеть с помощью сочных красок. Оживить и придать веселого акцента летним площадкам могут бирюзовые, манговые, салатовые и другая палитра ярких цветов красок. Дизайн освещения, как игра света. Если вы хотите подчеркнуть архитектурный элемент здания, такой как фасад на внешней стороне вашего дома или другой элемент, расположенный в любой части дома, используйте направленное вверх освещение. Чтобы создать уютную атмосферу для развлечений, добавьте фонари, обращенными лампами вниз или придумайте другие варианты наружного освещения. Дизайнеры находят в этой области разные творческие идеи, например, рассеивающие свет светодиодные фонари в форме камней, расположенных по кругу патио. Выбор мебели из защитных материалов. Для таких помещений или открытых площадок уместно приобрести плетеную дачную мебель или изготовленную из ПВХ и других, не требующих особого ухода, наружных материалов. Тандем воды и огня. В умеренном климате круглогодичный фонтан создаст спокойствие, а камин привлечет гостей своим уютным сиянием. Изысканно и аристократично будет выглядеть каменная стойка с чашей для приготовления барбекю и шашлыков. Уютная веранда. Эту часть помещения можно остеклить по периметру большими выдвижными окнами. Одну из частей оформить стенкой для камина, чтобы в холодные дни согреться его теплом.

Если вы всерьез задумываетесь о том, чтобы использовать одну из открытых площадок, примыкающих к дому, для зоны летнего отдыха и приема гостей, то сейчас самое подходящее время, чтобы воспользоваться пока еще свободными услугами специалистов. Профессиональный дизайнер может создать идеальное место для вас и вашей семьи, чтобы расслабиться в лёгком весеннем бризе.