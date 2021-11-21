Уникальный гриль для идеальных блюд

Атмосферная гриль кухня для виртуозной кулинарии

Хрустящая курица и овощи, жареная картошка и стейки на косточках, копченый лосось и форель, подрумяненный гамбургер, свиная грудинка и кот-де-биф – вот только несколько простых блюд для сезона барбекю с Big Green Egg — Большим Зеленым Яйцом. Способных удивить друзей и близких настоящим ароматом идеальных блюд, для больших компаний и семьи.

В чем же секрет?

Прежде всего, Big Green Egg – это безграничные возможности и гарантия наслаждения качеством жизни с максимальным вкусом приготовленной пищи. Это и коптильня, и духовка, и русская печь, и тандыр, и гриль с улучшенными характеристиками каждого из них.

Конструкция данной модели, сохраняемая с момента начала их изготовления, сегодня представляет собой уникальный, инновационный продукт, позволяющий заниматься виртуозной кулинарией.

На страничках онлайн каталога компании, являющейся официальным дилером американского производителя в Украине, гриль представлен семью типоразмерами: mini, minimax, small, medium, large, xlarge и 2xl, благодаря которым каждый желающий может самостоятельно собрать любую конфигурацию уличной кухни или приобрести готовые варианты. С отдельными местами для хранения, рабочими зонами и модульными дополнениями, соответствующими личным требованиям и вкусу.