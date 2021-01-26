Услуги от Ассоциации юристов России

Есть такой праздник – День юриста!

Юрист, как лоцман, который умело плавает среди рифов законов. Люди, защищающие свободы и права граждан, обеспечивающие стране статус правового государства и совершенствующие законодательство страны, отмечают День юриста – свой профессиональный праздник ежегодно.

И конечно не удивительно, что этот праздник имеет статус государственного, как утверждает Ассоциация юристов России. Ведь именно специалисты юриспруденции в современной жизни страны влияют на процессы гармонизации законодательства с нормами Европы. Очень многие решения законодательных вопросов, как внутренних, так и внешних зависят именно от юристов.

В компетенции юристов решение вопросов развития культуры права россиян, утверждения правового общества, обеспечения прав, как отдельных граждан, так и всего государства.

В России, День юриста, отмечается 3 декабря ежегодно. Его утвердил Президент России Указом «Об установлении Дня юриста» № 130 от 4 февраля 2008 года. В этот день, поздравления с Днем юриста принимают и адвокаты, и нотариусы, и судьи, и правоведы, и юристконсульты, и следователи, и прокуроры. Это серьезный и большой праздник, так как он объединяет юристов различных сфер жизнедеятельности. Исторически сложилось, что профессия юриста является в России престижной, и в то же время обязывает к огромной ответственности. Основной задачей служителей закона является установление справедливости, согласно законам государства. В мире найдется не так уж много специальностей, которые настолько ответственны, почетны и уважаемы, и, вместе с тем, настолько же сложны.

Безукоризненное исполнение законов, следовательно, и правовое функционирование государства, напрямую зависит именно от тружеников юридической отрасли — адвокатов и судей, приставов и прокуроров. И в данный момент особенно остро стоит задача в Министерстве образования о качественном обучении и подготовке молодых специалистов в юристпруденции. Были предложения об отмене заочного обучения этой специальности и сокращении количества юридических учебных заведений. В ВУЗах России обучается сейчас почти 700 тысяч студентов. Они получат дипломы юристов. Поэтому важно, чтобы больше специалистов из их числа стали высококвалифицированными и достойными профессионалами. Глубокие знания, честность, высокий профессионализм нужны гражданам России, чтобы их правовая защита была полноценной. И все же, даже в самой серьезной и сложной работе необходимы перерывы, и у таких важных профессионалов свой, вполне заслуженный праздник!

День юриста – это про праздник профессионалов, жизнь которых подчинена не писаному закону — "Служить праву, знать право, защищать право".