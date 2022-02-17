Услуги по миграционным вопросам

В законодательной терминологии существует несколько понятий, очень схожих на первый взгляд -миграция, эмиграция, иммиграция. В чем состоит разница между этими определениями?

Различия МИГРАЦИИ, ИММИГРАЦИИ, ЭМИГРАЦИИ

Миграция это перемещение человека или группы лиц из одного города, региона или государства в другое. Миграция может сопровождаться перемещением через внутренние или внешние границы для постоянного или временного пребывания на новом месте. Миграционные услуги в ЮК ИНТАЕР развяжут вам руки и вы сможете уехать в ту страну своей мечты.

Существует классификация данного понятия по типам, видам, формам, причинам и стадиям.

Миграция бывает внешней и внутренней.

В свою очередь внешняя миграция подразделяется на эмиграцию и иммиграцию. Оба понятия имеют практически идентичные причины, ведь одно и то же лицо, выезжая из своей страны, становится эмигрантом, а въезжая в другую страну на постоянное место жительство становится иммигрантом.

Термин «эмиграция» происходит от латинского слова означающего «выселяюсь» и означает переезд в другую страну по личным, политическим, экономическим, религиозным причинам (причинам по отношению к стране из которой эмигрируют).

Обычно это однократный выезд за пределы своей страны, гражданство которой он имеет. При этом гражданин совсем не обязательно должен отказаться от своей родины и подданства.

Иммиграция – это противоположное понятие, которое происходит от латинского термина со значением «вселяюсь». Это процесс въезда в страну иностранных граждан с целью постоянного или длительного пребывания .

ЭМИГРАЦИЯ

Эмиграция — это процесс переезда человека в другую страну на постоянное место жительства.

Такое решение мигрант принимает в силу обстоятельств вынуждающих его покинуть свою страну. Нежелание или невозможность жить в тех условиях, в которых человек находится в настоящий момент. Это может быть как угроза его жизни, так и экономические причины.