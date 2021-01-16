Установка и ремонт бойлера в Минске

Каждый опытный и квалифицированный профи знает все эти особенности и моменты по проведению работ по установке и подключения водонагревателя. После проведенной установки профессиональный специалист проверит, корректно ли работает система, не протекает ли. Также специалист в обязательном порядке проведет инструктаж о правилах пользования системой водонагревателя, что и как делать, а что запрещено. Заказать кондиционеры, бойлеры, конвекторы (обогреватели), тепловые пушки вы можете в магазине https://fluger.by.

Что нужно для монтажа бойлера?

В этом случае сами пользователи должны принимать в расчет следующие моменты предварительной подготовки к подключению бойлера:

Обеспечить мастеру свободный и беспрепятственный доступ к прибору и месту его монтажа на протяжении всего времени проведения работ по монтажу и подключению. Правильно определить стену для крепления. В этом случае действует принцип двойной нагрузки – если бойлер весит 70 кг., то стена должна выдерживать минимум 140 кг. Эксперт предварительно проведет оценку состояния проводки и ее сечения, сможет ли она выдержать уровень напряжения и если нужно – провести ее полную замену. Мастер также оценивает и состояние разводки системы труб, поскольку в некоторых случаях также требуется их замена.

Опытный специалист с учетом все этого также может подсказать, какую модель бойлера лучше выбрать.

Основные этапы установки бойлера

Главными этапами установки бойлера будут следующие пункты:

После проведенной проверки разметки электропроводки и трубопровода, системы слива воды. Если потребуется – вносятся свои изменения. После перекрывается в доме централизованная подача воды. Проводится крепление водонагревателя в легкодоступном месте, далее подключается к системе подачи воды. Проводится подключение агрегата к электросети и пробный запуск водонагревателя.

При всей кажущейся простоте – все работы стоит доверить только мастерам. Только мастер проведет все работы и установку бойлера, его подключение с учетом технических характеристик системы, рекомендаций от производителя и водонагреватель будет служить долгие годы исправно.