Установка систем видеонаблюдения в Киеве и Киевской области – лучшая цена на услуги монтажа и проектирования

Если вы когда-либо просматривали брошюры о камерах видеонаблюдения с их десятками опций, снимками продуктов, техническими характеристиками и различными ценами, у вас, возможно, возник соблазн закрыть его и оставить обновление системы безопасности еще на один день.

Огромное количество камер видеонаблюдения на рынке затрудняет выбор системы, которая лучше всего подходит для вашего дома или бизнеса.

Как выбрать камеру видеонаблюдения?

Дешево дорого

Постарайтесь купить за лучшую цену систему видеонаблюдения в пределах вашего личного или делового бюджета. Всегда разумнее инвестировать в качественную, маленькую систему начального уровня, которая позволит вам добавить больше камер позже, чем спешить и купить дешевую камеру.

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Понять основные возможности камеры

При выборе камер видеонаблюдения важно учитывать размер объектива, широкий угол обзора и объем памяти для хранения данных. Для каждого миллиметра размера объектива эмпирическое правило заключается в том, что именно на расстоянии в метрах камера сможет видеть свой объект (фокусное расстояние). Степень широкоугольной линзы будет определять поле зрения и сокращать фокусное расстояние по мере увеличения угла.

Уточнить тип камеры

На рынке существует три типа камер видеонаблюдения:

Аналоговые камеры начального уровня.

Камеры высокого разрешения (HD).

Камеры интернет-протокола (IP).

К счастью, цены на камеры значительно упали с развитием технологий. Это привело к тому, что HD и IP-камеры начального уровня стали частью домашнего хозяйства и малого и среднего бизнеса.

Сравнение аналоговых, HD или IP-камер

Решение о том, стоит ли покупать более доступные аналоговые камеры начального уровня, или же вместо этого вы должны использовать HD или IP-камеры, зависит от качества изображения, которое вы хотите, от ваших нынешних и долгосрочных потребностей в безопасности. Базовая аналоговая камера предлагает изображение с низким разрешением, подходящее для обнаружения людей и для мониторинга областей. Камера HD обеспечивает четкое изображение высокого разрешения, подходящее для идентификации цифр и символов или для доказательной записи в юридических целях.

Решите, что вы хотите, чтобы камера видела

Вы хотите, чтобы камера могла видеть транспортное средство за пределами передних ворот или пешехода, звонящего в звонок? Мы часто сравниваем способность нашего человеческого зрения с тем, что мы ожидаем от камер. В то время как нет камеры, которая могла бы идеально имитировать динамический диапазон и глубину видения человеческого глаза, технологические достижения обеспечивают решения для динамического диапазона, 360-градусного обзора и обработки в различных условиях освещения.

Учитывайте все затраты на установку

Выбор правильного типа камеры видеонаблюдения является лишь частью процесса покупки. Ваше исследование должно также включать рассмотрение стоимости записывающих устройств и периферийных устройств, таких как кабели, разъемы, источник бесперебойного питания, а также стоимость труда и ввода в эксплуатацию устройства. Важно с самого начала задавать вопросы об общих затратах на покупку и установку камеры, чтобы избежать каких-либо сюрпризов в дальнейшем.