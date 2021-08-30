УТИЛИЗАЦИЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Персональные компьютеры и оргтехника, используемые в офисах почти каждой организации, выйдут из строя или устареют. Из-за сложной структуры и химического состава этот тип электронных отходов требует строгого учета и обращения. Любая организация по утилизации компьютеров и оргтехники www.expert-util.ru должна следовать определенному плану, потому что каждая часть восстановленного оборудования может содержать драгоценные металлы. Компания не имеет права просто выбрасывать списанное оборудование. В связи с этим необходимо иметь дело с техникой, компьютерами и оргтехникой, которые больше не используются по назначению.

Компания ЭкспертУтиль выполняет полный комплекс задач по обработке оргтехники. Наш сервис будет полезен всем организациям, которые отремонтировали свои офисы, но не знают, как обращаться с устаревшим оборудованием. Практически невозможно продать принтеры, факсы, копировальные аппараты и МФУ, технические характеристики которых не соответствуют современным требованиям. На рынке представлено множество видов функциональной оргтехники, а цена вполне доступная. Поэтому даже начинающие бизнесмены предпочитают использовать новое оборудование, которое не нужно ремонтировать каждый месяц.

Работа с офисным оборудованием — это эффективный способ избавиться от любого оборудования, используемого офисами, муниципалитетами, администрациями и школами. Подписав договор с ЭкспертУтиль о переработке, вы получите надежную гарантию того, что процесс переработки будет осуществляться в соответствии с законодательством и будет полностью безопасным для окружающей среды и персонала.

• Компьютер (системный блок, сервер), оргтехника, утилизация оргтехники, утилизация мониторов, утилизация ИБП, утилизация лазерных принтеров, утилизация МФУ, утилизация копировальных и копировальных аппаратов;

• Обращение с расходными материалами (картриджами) для картриджей для копиров, лазерных и струйных принтеров;

• Физическое разрушение магнитных и цифровых запоминающих устройств;

• использовать специальные транспортные средства для демонтажа и демонтажа крупногабаритного оборудования;

• Используйте полиграфическое оборудование для утилизации отходов радио и электронной промышленности.