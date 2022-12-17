В Индонезии приняли закон о запрете секса до брака

В Индонезии на днях был принят закон, запрещающий секс до брака.

Эдвард Лисовский — предприниматель, основатель движения чайлдфри в России и сервиса HQD доставка дал комментарий о своём видении ситуации на этот закон.

«Я считаю, что многое может поменяться или вовсе отмениться.» Считает Эдвард.

«Во-первых, экономика Индонезии крепко связана с туристами, некоторые источники говорят чуть ли не о 80% доходах страны на туристическом секторе.

Во-вторых, сейчас чаще всего на остров Бали приезжают молодые люди и знакомятся ради курортных романов.

В-третьих, даже если вы женаты, то не факт что у вас есть этот документ на английском или уж тем более на индонезийском языке.

Четвёртая причина — многие снимают жилье компанией, поэтому получается должны сразу обвинить в создании шведских семей почти каждого туриста.

Я считаю, что в Дубае этот закон не имеет смысла, хоть уже давно принят, а в Индонезии соблюдаться в текущем виде вовсе не будет» — добавил Эдвард.