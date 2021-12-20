Виды гипсокартона. Потолки из гипсокартона

Классификация гипсокартона

Во время выбора материала принимайте во внимание, где он будет применяться. Кроме назначения, важны размеры и технико-эксплуатационные свойства.

Размеры гипсокартона

Классический размер листа — 2500х1200х9,5 мм, или 3 кв. м площади.

Размеры гипсокартонного листа бывают следующими: ширина — 1,2 м; длина — от 2 до 3,6 м; толщина — от 6,5 до 12,5 мм.

Размеры варьируются в зависимости от типа и назначения материала.

Эксплуатационные условия

По технико-эксплуатационным свойствам выделяют: обыкновенный гипсокартон (ГКЛ); огнезащитный (ГКВ); водонепроницаемый (ГКЛВ); вогневологостійкий (ГКЛВВ).

Виды гипсокартона

Для исполнения самых многообразных работ с гипсокартоном стоит выбрать тот тип материала, который оптимально подойдёт для той либо другой конструкции. В продаже есть более десяти видов гипсокартона с самым разнообразным назначением листов и особенными технико-эксплуатационными свойствами. У практически всех видов имеются собственные положительные качества, недостатки и особенности:

ГКЛ — базовый гипсокартон имеет серый цвет листов. Используется только в сухих помещениях, с нормальным уровнем влаги. Влагозащиты и стойкости к огню у него нет;

ГКЛВ — зеленые листы из гипсокартона прекрасно противостоят влаге. В составе имеют специализированные добавки, которые уменьшают влагопоглощение. Эти листы предназначаются для помещений с очень высокой влажностью-ванная и туалетная комнаты, кухня;

ГКЛП — красный гипсокартон с розовым цветом лицевой стороны. Специализированные добавки в составе листов позволяют в несколько раз дольше сопротивляться открытому пламени до начала разрушения;

ГКЛВО — данный вариант гипсокартона в себе совмещает влагоустойчивость и устойчивость к огню.

Отдельно необходимо отметить гипсокартон арочный. Толщина у подобного варианта листов в несколько раз меньше, чем у обычного. Она составляет 6,5 мм. Из гипсокартона арочного делают большой выбор выгнутой формы, которые могут иметь различный радиус. Листы гнутся без особых усилий, так как в них присутствуют стекловолоконные нити, которые закрепляют сердечник. Но цена этого материала очень большая.