Виды компьютерного и интернет-мошенничества

Сом

Человек, который создает поддельный онлайн-профиль, чтобы кого-то обмануть. Например, женщина может создать фальшивый профиль на сайте онлайн-знакомств, создать отношения с одним или несколькими людьми, а затем создать фальшивый сценарий, который просит у других деньги.

Мошенничество с холодными звонками

Кто-то, утверждающий, что он из службы технической поддержки такой компьютерной компании, как Dell , утверждает, что получил информацию о том, что ваш компьютер заражен вирусом или взломан. Они предлагают удаленно подключиться к вашему компьютеру и устранить проблему. Дополнительная информация об этом типе мошенничества находится на следующей странице.

419

419 или мошенничество в Нигерии создает впечатление, что вы можете получить крупную сумму денег, и для внесения денег на ваш счет требуется только банковская информация. На самом деле банковская информация используется против человека или депозиты хранятся без вознаграждения. Дополнительную информацию см. на странице 419.

Кольчуга

Обычно безобидное, это мошенничество распространяется по электронной почте и предлагает людям переслать электронное письмо всем своим друзьям, чтобы получить деньги обратно от кого-то, например, Билла Гейтса. См. определение кольчуги для получения дополнительной информации и примеров.

Мошенничество с онлайн-опросами

Мошенничество с онлайн-опросами — это сайты опросов, которые утверждают, что предлагают деньги или подарочные ваучеры участникам.