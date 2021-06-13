Профиль для светодиодных лент широко используется для декоративной подсветки, поскольку позволяет добиться необычных и выразительных световых эффектов. Профиль можно использовать как для создания акцента на отдельных деталях интерьера, таких как витрины, стеклянные полки, ступени или шкафы, так и для освещения ванной, кухни или спальни.

Функции LED профиля

Светодиодный профиль, помимо создания эстетичного внешнего вида, выполняет защитную роль, предохраняя светодиодную ленту от влаги и пыли. Еще он позволяет получить различные эффекты освещения с помощью линз. Если вы хотите получить равномерный рассеянный свет, выбирайте молочную или матовую линзу, если требуется сфокусированное освещение — прозрачную. Виды светодиодных лент, их преимущества и правила монтажа вы можете узнать на сайте https://foton.ua/catalog/svetodiodnye-lenty.html.

Также канал для светодиодной ленты играет роль радиатора для отвода тепла от LED ленты, что значительно увеличивает срок эксплуатации светодиодов. Особенно хорошо с этой задачей справляются профили из алюминия, который является одним из лучших теплопроводящих материалов. Хотя светодиоды и не излучают столько тепла, сколько обычная лампа накаливания или галогенная, однако светодиодная лента, наклеенная непосредственно на стену или дерево, из-за своего нагрева прослужит в 10 раз меньше. Именно поэтому использование алюминиевых профилей для светодиодных лент очень важно.

Разновидности LED профилей

Светодиодные профили могут быть для одной или двух LED лент, иметь квадратное, прямоугольное или овальное сечение, также профиль может быть выполнен в виде гардеробной штанги, что позволяет его использовать в шкафу для подсветки и навешивания одежды. В плане монтажа светодиодный профиль имеет несколько модификаций:

врезной;

накладной;

угловой.

Каждый тип монтажа имеет свои преимущества. Врезной профиль компактен и эстетически привлекателен, накладной профиль наиболее прост в установке, угловой светодиодный профиль позволяет организовать подсветку конструкций с угловыми элементами.

Заглушки для светодиодного профиля

Заглушки профилей для светодиодных лент используются при монтаже профиля для придания конструкции эстетичного и завершенного внешнего вида. Заглушки предназначены для закрытия торцевых отверстий профиля. Помимо декоративной функции, они предохраняют профиль от попадания внутрь влаги и пыли, тем самым снижая риск повреждения и выхода из строя светодиодной ленты.

Разновидности заглушек для LED профиля

Заглушки могут быть пластиковые или металлические, с различными покрытиями и цветом. Также они отличаются своей конструкцией в зависимости от принципа использования — с отверстием и без отверстия. Заглушки с отверстием позволяют легко вывести кабель без необходимости просверливания отверстий.

Подобрать заглушку к имеющемуся профилю не составит труда — к каждому светодиодному профилю подходит свой комплект заглушек, поэтому выбор нужной фурнитуры сводится к определению модели профиля и подбору соответствующей заглушки.