Винты с потайной головкой под шестигранник DIN 7991: характеристики и преимущества использования

Потайной винт с шестигранником, винт потай под шестигранник, винт с внутренним шестигранником – эти названия относятся к одному и тому же метизу. В этой статье речь пойдет о винтах, которые производятся по стандарту DIN 7991. Это крепежное изделие востребовано в строительстве и во многих промышленных отраслях. Применяется в комбинации с другими метизами: втулками, гайками, шайбами с подходящим диаметром резьбы.

Винты DIN 7991: основные характеристики

Винт DIN 7991 имеет особую конструкцию. Потайная головка изделия выполнена в виде усеченного конуса. Это позволяет монтировать винт вровень с поверхностью скрепляемых деталей. В головке предусмотрено шестигранное углубление или отверстие под ключ TORX. На стержень винта нанесена метрическая резьба, полностью покрывающая его. Благодаря шлицу в виде шестигранника можно обеспечить максимальное усилие затягивания. Риск срыва шлица при этом исключен. В отечественной системе стандартов ГОСТ этот крепеж аналогов не имеет.

Диапазон диаметров резьбы винтов DIN 7991 – от М1,7 до М24. Шаг резьбы – 0,5-3,5 мм. Высота головки винта – от 1,86 до 14 мм. Общая длина крепежных изделий (от поверхности головки до конца стержня) – от 5 до 240 мм. Все типоразмеры метизов представлены на сайте.

Винты с диаметром резьбы изготавливаются только по DIN 7991. Остальной размерный ряд метизов имеет аналоги, изготовленные по стандартам ISO 10642, ISO 1458, DIN 963, DIN 965.

Винты монтируются при помощи ручного или электронного инструмента: отвертки, Г-образного шестигранного ключа, шуруповерта с битой в форме шестигранника.

Назначение крепежа

Благодаря тому, что головка метиза полностью прячется в прикрепляемой детали, крепеж широко используется в автомобилестроении, машиностроении, приборостроении, при изготовлении бытовой техники. То есть там, где важна не только надежность, но и эстетичность соединения.

Винты повышенной прочности (классы 8.8, 10.9, 12.9) используются для соединения деталей конструкций, выдерживающих большие динамические и статистические нагрузки.

Из каких материалов изготавливают винты?

Основные материалы для изготовления винтов DIN 7991:

высокопрочная сталь (класс 8.8 или другой по желанию заказчика);

оцинкованная сталь – марки Ст.20Г2Р, Ст.35, Ст.35Х, Ст.38ХА, Ст.40Х;

нержавеющая сталь – марки А2 и А4;

латунь.

На метизы из углеродистой стали может наноситься защитное цинковое покрытие. Для его нанесения используют методы гальванического или дисперсионного оцинкования.