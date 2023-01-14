Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування

Незважаючи на велику кількість в мережі Інтернет різних порад, вилікувати виразкову хворобу народними засобами або дотриманням певної дієти неможливо. Лікуванням виразкової хвороби та дванадцятипалої кишки повинен займатися лікар-гастроентеролог. Якщо вас турбують болі в надчеревній ділянці та інші симптоми виразкової хвороби рекомендуємо прийти на консультацію в наш центр, де ви зможете отримати обстеження, необхідне для правильної постановки діагнозу, та лікування сучасними лікарськими препаратами, підібране з урахуванням індивідуальних особливостей вашого організму. Більше інформації тут https://twojlekarz-wawa.pl/ru/lechenie-yazvy-dvenadcatiperstnoj-kishki/.
Нерідко виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки супроводжується іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту, що ускладнює її перебіг і перешкоджає можливості досягти стійкої ремісії. Наші лікарі мають досвід лікування саме таких складних випадків та намагаються підібрати лікарські препарати з урахуванням основного та супутніх захворювань пацієнта.
Пацієнт у результаті лікування отримає
- Відсутність симптомів та покращення якості життя.
- Профілактику ускладнень та подовження ремісії.
- Поліпшення гістологічної картини слизової оболонки шлунка чи дванадцятипалої кишки.
- Гальмування атрофії слизової оболонки, рубцювання виразки.
- Усунення факторів ризику онкологічних захворювань, випробовування виразки та кровотеч.
Поради та рекомендації
- профілактичне лікування під час ремісії дозволить уникнути повторних загострень;
- бажано не тільки дотримуватися спеціальної дієти, але відмовитися від куріння та виключити вживання алкоголю, кави, газованих та надто холодних напоїв;
- збалансований спосіб життя та навчання методик роботи зі стресом сприятиме більш швидкому одужанню.
Довідкова інформація
Виразкова хвороба — це хронічне захворювання, що супроводжується утворенням виразки (дефекту) у стінці шлунка або дванадцятипалої кишки, що протікає з чергуванням періодів загострення та ремісії. Залежно від місця розташування дефекту виділяють виразки шлунка (кардіального та антрального відділів, тіла, воротаря, пілоритичного каналу), дванадцятипалої кишки (цибулини, постбульбарного відділу) та комбіновані.
Діагностика
- Загальний клінічний аналіз крові, сечі
- Аналіз калу на копрограму
- Аналіз калу на приховану кров
- Біохімічний аналіз крові (печінкові проби, холестерин, лужна фосфатаза)
- ЕКГ
- Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проекціях та рентгенографія органів черевної порожнини (для виключення перфорації виразок)
- Рентгенографія стравоходу, шлунка з барієвою сумішшю
- УЗД гепатобіліарної системи
- Добове моніторування рН у нижній частині стравоходу та шлунка
- ЕГДС
- Неінвазивні тести для визначення Helicobacter pylori. (Дихальний)
Хірургічне лікування проводиться за показаннями: ускладнення виразкової хвороби шлунка (кровотеча, пенетрація, перфорація), при частих загостреннях, при грубих деформаціях шлунка та 12-палої кишки внаслідок рубцевих змін зі стенозуванням просвіту.