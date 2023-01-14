Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування

Незважаючи на велику кількість в мережі Інтернет різних порад, вилікувати виразкову хворобу народними засобами або дотриманням певної дієти неможливо. Лікуванням виразкової хвороби та дванадцятипалої кишки повинен займатися лікар-гастроентеролог. Якщо вас турбують болі в надчеревній ділянці та інші симптоми виразкової хвороби рекомендуємо прийти на консультацію в наш центр, де ви зможете отримати обстеження, необхідне для правильної постановки діагнозу, та лікування сучасними лікарськими препаратами, підібране з урахуванням індивідуальних особливостей вашого організму. Більше інформації тут https://twojlekarz-wawa.pl/ru/lechenie-yazvy-dvenadcatiperstnoj-kishki/.

Нерідко виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки супроводжується іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту, що ускладнює її перебіг і перешкоджає можливості досягти стійкої ремісії. Наші лікарі мають досвід лікування саме таких складних випадків та намагаються підібрати лікарські препарати з урахуванням основного та супутніх захворювань пацієнта.

Пацієнт у результаті лікування отримає

Відсутність симптомів та покращення якості життя. Профілактику ускладнень та подовження ремісії. Поліпшення гістологічної картини слизової оболонки шлунка чи дванадцятипалої кишки. Гальмування атрофії слизової оболонки, рубцювання виразки. Усунення факторів ризику онкологічних захворювань, випробовування виразки та кровотеч.

Поради та рекомендації

профілактичне лікування під час ремісії дозволить уникнути повторних загострень;

бажано не тільки дотримуватися спеціальної дієти, але відмовитися від куріння та виключити вживання алкоголю, кави, газованих та надто холодних напоїв;

збалансований спосіб життя та навчання методик роботи зі стресом сприятиме більш швидкому одужанню.

Довідкова інформація

Виразкова хвороба — це хронічне захворювання, що супроводжується утворенням виразки (дефекту) у стінці шлунка або дванадцятипалої кишки, що протікає з чергуванням періодів загострення та ремісії. Залежно від місця розташування дефекту виділяють виразки шлунка (кардіального та антрального відділів, тіла, воротаря, пілоритичного каналу), дванадцятипалої кишки (цибулини, постбульбарного відділу) та комбіновані.

Діагностика

Загальний клінічний аналіз крові, сечі Аналіз калу на копрограму Аналіз калу на приховану кров Біохімічний аналіз крові (печінкові проби, холестерин, лужна фосфатаза) ЕКГ Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проекціях та рентгенографія органів черевної порожнини (для виключення перфорації виразок) Рентгенографія стравоходу, шлунка з барієвою сумішшю УЗД гепатобіліарної системи Добове моніторування рН у нижній частині стравоходу та шлунка ЕГДС Неінвазивні тести для визначення Helicobacter pylori. (Дихальний)

Хірургічне лікування проводиться за показаннями: ускладнення виразкової хвороби шлунка (кровотеча, пенетрація, перфорація), при частих загостреннях, при грубих деформаціях шлунка та 12-палої кишки внаслідок рубцевих змін зі стенозуванням просвіту.