Вкуснятина из кабачков с мясом и сыром. Простой рецепт: нежная и вкусная запеканка

Родиной кабачка считается северная Мексика, где в пищу употребляли только его семена. До нашей страны этот овощ дошел гораздо позднее — в XVI веке. Однако он смог стать привычным продуктом для большинства жителей государства. Сегодня существует огромное количество рецептов, где используются кабачки.

Мы расскажем о рецепте, в котором хорошо сочетаются кабачки с мясом.

Ингредиенты для кабачков с мясом:

кабачки — 900 г;

мясо – 350 г;

лук репчатый – 2 шт.;

помидоры – 2 шт.;

сыр – 100 г;

сметана – 110 г;

соль в мясную начинку – 1 ч. л.;

соль для кабачков – 2 щепотки;

соль в сливочную заливку – 2 щепотки;

сушеный чеснок – 1 ч. л.;

яйцо категории С0 – 3 шт.;

черный молотый перец – 1/3 ч. л.;

томатная паста – 2 ст. л.

Приготовление кабачков с мясом:

Подготовим мясо: промываем его, нарезаем на небольшие кусочки и пропускаем через мясорубку. Лук нарезаем мелкими кубиками.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем лук и обжариваем его несколько минут до прозрачности. К луку добавляем фарш, чайную ложку соли и перец черный молотый. Накрываем крышкой мясную массу и тушим на слабом огне 5 минут. Добавляем томатную пасту.

Моем, чистим и натираем кабачки на крупной терке. Далее их необходимо отжать руками от сока и посолить.

Форму для запеканки смазываем растительным маслом. Выкладываем половину подготовленных кабачков и выравниваем получившийся слой. Следующий слой – мясная начинка.

Выравниваем ее по поверхности. Накрываем остатками кабачковой массы.

Готовим яично-сметанную заливку. Для этого смешиваем яйца с сушеным чесноком. Вливаем в яичную смесь сметану и добавляем пару щепоток соли. Ингредиенты тщательно перемешиваем. Сыр натираем на крупной терке и опять отправляем в заливку.

Помидоры нарезаем на тонкие полукольца и выкладываем на кабачковый слой. Еще раз тщательно перемешиваем заливку и заливаем на верхушку.

Блюдо отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаем до готовности — 35–40 минут.

Этот рецепт достаточно прост, а на его приготовление уйдет немного времени. Огромнейшее преимущество кабачкового блюда – это использование доступных продуктов.