Все что нужно знать об изготовлении флагов

Сегодня достаточно популярны брендированные изделия и одежда с логотипом компании. Такую продукцию обычно используют в качестве униформы, задействуют в промо-акциях, выставках, конференциях. К этой категории принадлежат и флаги.

Знамя считается одним из самых эффективных способов с целью рекламы. На его поверхность можно нанести символику или логотип фирмы. Корпоративная атрибутика безупречно смотрится на любом мероприятии, подчеркивая весь масштаб трудовой деятельности предприятия. Флаги небольших размеров производят в качестве сувенирной продукции, которая вручается деловым партнерам, потенциальным клиентам, сотрудникам.

Особенности производства флагов

Благодаря инновационным технологиям на полотно можно нанести символику без деформации производственного материала. Печать осуществляется при помощи стойких красящих веществ, что делает изображение устойчивым к воздействию негативных внешних факторов. Орнамент получается красочным и ярким, сохраняет привлекательный вид в течение всего срока эксплуатации.

Изготовление флагов на заказ от специализированной организации – это отличный способ создать позитивный имидж компании, повысить деловую репутацию, привлечь внимание новых клиентов. Изделия могут отличаться между собой размерами, цветовым решением, материалом. Среди предлагаемого ассортимента: знамена разных стран, спортивная атрибутика, государственные и национальные флаги.

При выпуске сувенирной продукции может использоваться натуральная или синтетическая ткань. Если знамя планируется использовать снаружи помещения, предпочтение стоит отдать в пользу практичного и прочного полотна. Оптимальной технологией производства считается сублимационная термопечать.

Разновидности флагов

Каждому знамени присуще определенное назначение и метод его демонстрации. Флаги обычно можно увидеть на правительственных, общественных и коммерческих объектах. Тем не менее, область применения атрибутики не ограничена.

Государственное знамя

Государственный флаг имеет регламентированный формат, который соблюдается в обязательном порядке. Такая атрибутика непременно должна присутствовать на правительственных учреждениях, в административных инстанциях. В период проведения торжественных мероприятий знамя может размещаться на фасадах объектов разного назначения.

Национальные флаги

В стране проживают люди разных наций, для которых характерна определенная символика. Такие знамена можно увидеть на спортивных состязаниях, официальных мероприятиях, национальных праздниках. Также флаги актуальны для культурных и дипломатических целей.

Спортивная атрибутика

Баннеры и знамена на спортивную тематику обычно производятся большим тиражом. Атрибутика изготавливается не только для спортивных клубов. Она широко востребована среди фанатов и организаций, принимающих непосредственное участие в проведении таких мероприятий. Клубные баннеры периодически заказывают с целью рекламы предстоящего события. Флажки небольших размеров станут оптимальным решением в качестве сувенирной продукции для болельщиков команды.

Корпоративные флаги

У некоторых фирм давно есть свои флаги, которые символизируют ее деятельность: предоставляемые услуги либо выпускаемую продукцию. Для такого знамени не существует никаких ограничений. Флаг может быть выполнен в любой палитре, форме, дизайне. Атрибутика может быть как настенной, так и напольной.

При изготовлении корпоративных изделий предпочтение стоит отдать в пользу прочных и качественных материалов. В обратном случае изображение может деформироваться, утратить изначальную привлекательность.