Все тендеры и госзакупки Казахстана

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Практически все закупки государственного назначения в Республике Казахстан происходят через тендер. Тендер представляет собой своего рода аукцион, на котором организации могут соревноваться за сотрудничество с заказчиком или компанией на оговоренных условиях, которые выдвигает заказчик. Возникает вопрос, где же искать такого рода аукционы? Чтобы легко и безопасно искать партнеров. Именно для такого рода аукционов было создано специальные площадки. Эта площадка представляет собой методологическую и функциональную часть системы, участники которой должны придерживаться его.

Тендербот предлагает организовать проведение закупок согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

На портале тендербота существуют совершенно бесплатные инструменты, которым можно с легкостью каждому воспользоваться:

поиск возможных предложений по основным критериям поиска;

просмотр предложений участников в партнерских закупках, без связи автором;

установка специального фильтра для облегчения и ускорения поиска тендера. В фильтре нужно будет всего лишь задать нужные параметры, которые максимально полно соответствуют вашему запросу. Все остальное сделает программа, а именно отфильтрует и найдет интересные вам предложения. В фильтре имеются такие категории как районность, вид сделки, условия поставок, заказчик и много других дополнительных характеристик. Это функция в разы ускорит поиск необходимого объекта.

есть возможность сохранять ранее заданные категории фильтр — поиска. Это не только сэкономит силы но и время. После того, как сохраните фильтр, вам будет отправлена ссылка. При переходе по ссылке вам будет доступен обновленный перечень лотов, по заданным критериям поиска.

возможность экспортировать списки результатов поиска в Microsoft Excel.

возможность делится полученным лотом в электронной почте.

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