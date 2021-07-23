Выбираем и покупаем туфли через маркетплейс LUXXY

Мода капризна и изменчива, но вот уже много десятилетий в гардеробе любой девушки обувь оптом от производителя на высоком каблуке занимает почетное место. Какая модница не желает везде и всюду появляться в элегантных туфельках?

Удачно подобранная обувь выгодно подчеркивает достоинства своей хозяйки: преображает фигуру, придает изящество, возвышенность и легкость феи.

Секрет здесь достаточно прост: при ходьбе девушка не может идти твердым уверенным шагом, а вынуждена передвигаться небольшими шажками, покачивая бедрами. При этом центр тяжести тела смещается на поясницу, вынуждая распрямлять плечи и откидывать голову назад. Это визуально придает походке красоту и уверенность, делая ее более привлекательной и соблазнительной для представителей противоположного пола. Очень выгодно оптом можно заказать туфли на сайте luxxy.com/туфли.

История каблука

Кажется, мы никогда не узнаем имя первого создателя каблука. Обувь на платформе носили в свое время в Древней Греции, Японии, Китае. В Средние века для удобства управления лошадью ремесленники-сапожники впервые сделали выступ на пяточной части обуви, а впоследствии большинство мужчин благородного сословия стали носить подобную обувь повседневно. Популярность среди женщин каблук приобрел в период правления короля Людовика XIV, фаворитка которого низкорослая мадам де Помпадур ввела моду на ее ношение и «прибавила» себе рост.

После свержения королевской власти во Франции в 1789 году высокий каблук оказался под запретом как признак аристократического привилегированного класса. И лишь после изгнания Наполеона и восстановления французской монархии прочно занял место в женском гардеробе.

Терпение и красота

Практически каждая девушка при ношении обуви с высоким каблуком испытывает массу разных неудобств.

Самая распространенная жалоба – боль в ногах и спине. К сожалению, чем выше каблук, тем больший вред он приносит нашему здоровью.

Известно, что на каждые 2-4 см высоты происходит увеличение на 25% нагрузки на пальцы ног, а при частом длительном ношении такой обуви происходит деформация пальцев и косточек плюсны, изменяется форма свода стопы и появляется плоскостопие. Кроме этого при ходьбе перенапрягаются мышцы голени, может развиться преждевременный артрит коленного сустава. Но молодые девушки, как правило, об этом всем не задумываются вовсе, полагаясь на здоровье и выносливость.

Избежать многих неприятных последствий ношения модной обуви и сохранить красоту ног помогут очень простые правила:

Надевать туфли с высоким каблуком только на уместные мероприятия, такие как: романтическое свидание, вечеринки, посещение театра и т.п. Отказаться от ее повседневного но такой обуви. Но если это невозможно, то постараться чередовать с обувью на более низком каблуке. Ограничить ношение обуви с высоким каблуком тремя-четырьмя часами в день. Как считают ортопеды, именно такая нагрузка на стопу не нанесет ей вреда. Можно применять специальные стельки-супинаторы, которые принимают форму стопы и частично решают проблему неудобной колодки. Делать ежедневные освежающие ванночки для ног, а затем – мягкий поглаживающий массаж в направлении от стопы к голени. Это снимает отеки и способствует лучшему кровообращению.

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