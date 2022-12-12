Выбираем качественную мебель из Егорьевска

Решение интерьера трехкомнатной квартиры

Решение интерьера трехкомнатной квартиры требует организации достаточно вместительной зоны отдыха, рассчитанной на четыре-пять человек. В современном дизайне очень популярны наборы мягкой мебели, рядовые и угловые элементы которых позволяют формировать кресла и диваны различных конфигураций и размеров. Заказать современную мебель из Егорьевска вы можете на сайте d-kuhni.ru.

Эта мебель создает в интерьере изолированные компактные уголки, служащие для отдыха, общения, просмотра телепередач, чтения и т. п.

В данном случае удобен угловой диван у окна, примыкающий к корпусным элементам, ограничивающим обеденную зону. Диван обращен к пристенному шкафу со встроенным телевизором. Описываемый вариант организации интерьера общей комнаты подразумевает обязательное зональное решение освещения и наличие двух источников общего света. Один из них — низко расположенный подвес над обеденным столом.

Другой — в зоне отдыха. Источником дополнительного освещения в зоне отдыха может быть настольный светильник на журнальном столе, бра над диваном. Выделение в общей комнате спального места предполагает иное решение интерьера. Сохранение связи общей комнаты и спальни в данном случае нецелесообразно, поэтому вторая дверь в общей комнате может быть закрыта. Тем самым увеличивается свободный периметр стен и приобретается большая свобода в выборе вариантов расстановки мебели.

В планировке трехкомнатной квартиры ясно читается деление на две зоны. Вокруг прихожей группируется общая комната и кухня. Небольшой коридор- тамбур изолирует входы в спальни и санузел. Особенность планировочного решения — в наличии дополнительной связи общей комнаты с одной из спален.

Этот функционально оправданный прием может объединять их интерьер. Удачна планировка прихожей, когда слева от входа вместительные встроенные шкафы занимают всю стену, а в нише между ними — вход в кухню. Над дверью располагаются антресольные секции.

Дверцы шкафов, таким образом, полностью закрывают одну из стен прихожей. Этот, довольно часто встречающийся прием, имеющий несомненные преимущества, может быть использован в интерьере по-разному. Дверцы шкафов могут быть гладкими или филенчатыми. Желательно, чтобы отделка лицевой поверхности шкафов и двери в кухню была одинаковой. Филенки дверей отделываются шпоном, затягиваются тканью, оклеиваются обоями или пленкой.

Это зрительно уменьшит размеры прихожей, но придаст цельность интерьеру. На противоположной встроенным шкафам стене можно разместить зеркало с местным подсветом, туалетный столик, кресло с телефоном. Двухстворчатые двери в общую комнату лучше застеклить.