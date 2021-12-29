Выбираем полотенца и иконы на свадьбу: вид, оформление, украшение

Как выглядели полотенца в обиходе украинцев 200 лет назад?

Полотенце вполне заслуженно можно назвать носителем культуры и древних традиций наших предков. Много столетий подряд оно представляло собой отрез домотканой ткани, украшенный вышивкой. Причем, рисунок и количество вышитых элементов зависели от его предназначения. Полотенца для рук и тела украшались лаконичным узором по краям. Ведь основное полотно должно собирать воду с тела и вышитые рисунки там ни к чему.

Но были в обиходе украинце и другие полотенца — чтобы накрывать тесто, хлеб, для интерьера. Интересно, что в украинской культуре полотенца применяются гораздо шире, чем у других народов. Один из вариантов — украсить полотенцами иконы, картины, а позже фото родных в интерьере. Цена венчальной иконы достаточно демократичная на сегодняшний день. Магазин slugenie.com готов вам предложить по хорошей цене свадебные иконы разного формата. Подавать хлеб-соль новобрачным и гостям тоже было принято на полотенцах. Такие модели очень отличались от тех, которыми вытирали лицо и тело. Они были гораздо длиннее, но что особенно важно — по краям и не только обильно украшены вышивки.

В разных областях Украины было принято наносить разные рисунки на полотенца. В одних регионах вышивали растительные узоры, в других орнаменты. Но всегда и везде яркие, эффектные и очень красивые. В приданом каждой невесты должно было быть много полотенец. В том числе ежедневные, для использования на кухне и, конечно, нарядные для встречи гостей и украшения интерьера.

Современные женщины не вышивают узоры на полотенцах. А девушки не собираю приданое. Сейчас можно запросто купить полотенце в ближайшем магазине. А если вам хочется приобрести особенную модель, такую же эффектную и нарядную, какими создавали их украинские хозяйки, заходите в интернет-магазин “slugenie.com”. Среди полотенец от украинских и турецких брендов вы легко найдете то, о котором мечтали. В большом ассортименте есть как яркие, нарядные, так и лаконичные модели в пастельных оттенках.

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