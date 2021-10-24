Выбираете качественный материал для фасада или ограждения? Профнастил идеально подойдет вашему дому

Профнастил оцинкованный для вашей кровли

Кровля – главный элемент любого строения. Крыша оберегает здание от внешних негативных воздействий. В частных домах и коттеджах кровля подчеркивает статус и вкус владельца. При ее выборе важно учитывать условия, в которых она будет находиться. Какое целевое назначение: частный дом, гараж, цех или статусное здание? Каков климат вашего региона?

Кровля из оцинкованного листа

На сегодняшний день это один из самых используемых кровельных материалов. Обусловлено это тем, что оцинкованная крыша имеет высокие эксплуатационные показатели, не подвержена коррозии, у нее низкая стоимость, мало весит, быстро и легко монтируется. С ее применением можно реализовывать проекты различной конфигурации, создавать фигурные элементы на крыше. Не требует специального ухода. Производится в широкой цветовой гамме по палитре RAL, не деформируется. Гарантия на материалы от 30 лет. Сегодня большой популярностью пользуется монтеррей металлочерепица.

Есть два вида оцинкованной кровли: фальцевая кровля и профнастил.

Фальцевая кровля – это скорее метод укладки оцинковки в листах (рулонный металл или отдельные листы). Края кровельного покрытия соединяются посредством фальцевания (бортики листов отгибаются и сжимаются в замок). Фалец может быть на 1 сгиб либо на 2, возможно фальцевание вертикальное и горизонтальное.

Профнастил и металлочерепица трамонтана – это профилированный лист оцинкованного металла, популярный кровельный материал, используемый как в частном строительстве, так и в промышленном. Его отличает высокая прочность, долговечность, малый вес, низкая стоимость. Он очень удобен в монтаже (длина листа может достигать 12 метров). Так же популярен окрашенный профнастил марок МК-20, НС-10, С-21, С-44, НС-35, Н-60. По цене дороже оцинкованного. Рекомендуем вам купить профлист с8 по хорошей цене.

Медная кровля

Медная кровля – традиционный элитный кровельный материал. Долговечность превосходит металл в 2-3 раза, и смело гарантирует 120 лет безупречной службы. При этом за счет процессов окисления медная кровля становится лишь краше и надежней. Монтаж осуществляется фальцевым методом, но технология отличается от крепления оцинковки. Сжатие производится специальным оборудованием и мастеровитыми руками, которые не допустят повреждений металла во время монтажа. Нарушение технологии укладки медной кровли грозит печальными последствиями, такими, как ремонт (очень недешевый) или новая укладка кровли.

Из-за своей цены менее популярна, чем профнастил и металлочерепица.