Выбор теплообменника, виды и особенности оборудования

Паяные ТО

Паяные пластинчатые теплообменники — это пакет жестко спаянных между собой пластин, поэтому монтаж/демонтаж для промывки, ремонта, технического обслуживания невозможен. Пайка производится никелевым или медным припоем, причем никелевый припой предпочтительнее при работе с наиболее агрессивными средами.

Этот недорогой высокоэффективный ТО используют для нагревания, конденсации, охлаждении сред в узлах горячего водоснабжения, вентиляции, отопления, кондиционирования. Наиболее часто он применим в жилых домах, бассейнах, в бытовых и промышленных установках (в машиностроении, металлургии, медико-фармацевтической, других отраслях экономики), холодильной технике, сетях кондиционирования и вентиляции, компрессорных, турбинных, других установках на производстве.

Плюсы паяных теплообменников

Такие ТО имеют много преимуществ:

надёжность и максимальная эффективность работы при повышенных температурах в трубопроводе (до 150°С);

стоимость паяного ТО ниже цены разборного агрегата идентичной мощности на 30%;

нет необходимости в серьезном техобслуживании, при падении работоспособности производится промывка неагрессивными растворами;

простота сборки и компактность;

ходовые модели из типоразмерной линейки всегда в наличии, ждать изготовления не придется.

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