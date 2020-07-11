Вычет, возврат или возмещение НДС при экспорте

Реальная стоимость денег

В настоящее время деньги отличаются своей покупательской способностью или своей реальной стоимостью, чем во времена Золотого стандарта. Реальная стоимость денег складывается из количества товаров и услуг, которые мы можем приобрести здесь и сейчас за одну денежную единицу. Узнать, как возвратить НДС при экспорте вы можете на сайте https://agapas.ru/возврат-ндс-при-экспорте.

Цена денег определяется не как раньше – выражением в золотом эквиваленте. Она выражается в меновом отношении одного товара к другому. Цена товара отражает только стоимостное соотношение между ними. По сути дела, деньги не имеют какой-либо стоимости, они наделяются ей благодаря своим функциям, то есть искусственно. Измерить стоимость денег можно только через обмен их на товары ил услуги. В современном мире, с точки зрения экономической теории, выражение стоимости при помощи денег происходит следующим образом: при выходе на рынок любой товар «ищет» себе денежный эквивалент, благодаря механизму спроса и предложения.

В каждом отдельном государстве стоимость денег рассчитывается, исходя из общего уровня цен на товары и услуги. Экономисты указывают на обратно пропорциональное соотношение между общим уровнем цен и стоимостью денег. При росте индекса цен покупательская способность денег падает, при снижении уровня цен покупательская способность денег увеличивается. Стоимость может изменяться, так как сама стоимость денег — величина непостоянная. Именно поэтому ключевым моментом является стабильность стандартов стоимости. Для поддержания таких стандартов в стране должен соблюдаться баланс основных макроэкономических показателей: экономический рост, стабильность цен, высокая занятость населения, платежный баланс, состав госбюджета и его разумное распределение. Кроме этого, стабильность стоимости денег зависит от величины денежной массы в стране, находящейся в реальном обращении. Денежная масса – величина непостоянная, зависящая от действий Центрального Банка. Чем больше печатается денег в государстве, тем ниже стоимость каждой единицы и общей массы в-целом. При высокой инфляции деньги сильно обесцениваются и перестают быть реальной мерой стоимости.