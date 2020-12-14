Выключатели и рубильники. Устройство и принцип действия

Подключение бензиновых и дизельных генераторов к сети дома

Запасной источник электроэнергии никогда не будет лишним. О каком бы объекте ни шла речь (загородный коттедж (куда семья выбирается только на выходные), дача (где проводят всё лето), гараж, киоск, аптека, больница и т.д.), от чрезвычайных ситуаций не застрахован никто.

А уж если вспомнить, как часто мы остаёмся без света в результате аварийных или бессрочных отключений света, то вопрос о приобретении генератора (дизельного или бензинового) встаёт сам собой.

Однако покупка – это лишь половина задачи, ведь гарантию безопасного использования оборудования даёт только правильное подключение дизель генератора. Рубильник РПЦ будет надобен вам для таких задач.

Самостоятельное подсоединение, не требующее специальной квалификации, возможно двумя способами:

Способ с перекидным или реверсивным рубильником. Метод через автоматическое управление (АВР, автоматика ввода резерва).

Каждый хозяин самостоятельно решает, какой из названных приёмов проще.

Способ с рубильником (перекидным или реверсивным)

При помощи рубильника домашняя сеть переключается к различным источникам питания. И к перекидному, и к реверсивному рубильнику подсоединяются 3 ветки:

ведущая от основной электрической сети к бензо- или дизельгенератору;

ведущая от коттеджа или производственного помещения к генератору;

ветвь, соединяющая генераторную установку с приборами.

Когда в сети имеется напряжение, генератор не сможет работать. Однако в момент обесточивания бензо- или дизельный генератор начинает функционировать.

Чтобы привести генератор в рабочее состояние необходимо сперва дать ему прогреться (минут 5-7), а после – повернуть рубильник на щитке в положение “вниз”.

Генератор с автоматическим запуском

Особенность данного оборудования – автоматическое включение генераторной установки в момент, когда основной источник энергии по тем или иным причинам прекращает подавать ток. В этом случае автоматический блок подсоединяется и к генератору, и к электросети. Когда же подача энергии в основной сети возобновляется, оборудование автоматически отключается.

По какому принципу подключается такой генератор? Во-первых, необходима адаптация генератора к АВР (автоматике ввода резерва). Во-вторых, автоматика ввода резерва подключается в основной электросети дома. В результате вы получаете комплексную установку которая будет самостоятельно производить переключение питания электроприборов с основной электросети на резервную и обратно. Ваше участие потребуется исключительно для заправки генератора!