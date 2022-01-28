Высокоэффективные инженерные системы для организации отопления “электрический теплый пол”

Как правило, пленки наиболее целесообразно использовать в помещениях с низкими потолками.

Рассмотрим вариант с нагревательной пленкой

Это один из прогрессивных видов обогрева с технологией нагревания элементов инфракрасной полимерной пленки (а от нее, в свою очередь, пола) с помощью электроэнергии. Толщина такой пленки из полиуретана или лавсана с токопроводящими полосками, уложенными в определенном порядке, минимальна — всего 0,2-0,4 мм.

Даже при укладке со слоем теплоизоляции (около 3 мм) и тонкой пластиковой сеткой это практически не скажется на уменьшении высоты комнат. И вот можно хороший теплый пол купить можно тут

Теплоизоляция нужна, чтобы Вы не грели соседей этажом ниже, а пластиковая сетка предохраняет нагревательную пленку от повреждений, а также позволяет легче монтировать плитку.

Обратите внимание — подогрев из ИК-пленки не требует цементной стяжки и укладывается непосредственно под напольное покрытие.

Как правило, пленка поставляется в виде рулонного полотна заданной длины, при этом указывается шаг линии отреза (к примеру, 18 или 25 см). Еще один вариант комплектации — готовые секции определенной длины, ширины и мощности, которые легко соединяются между собой Поэтому выполнить монтаж несложно даже непрофессионалу.

Выбор мощности для основного обогрева и для комфортных зон

Пленочный подогрев можно использовать как в качестве основного источника тепла, так и для дополнительного, для организации комфортных зон — в ванной, на кухне, в прихожей.

Однако, определившись с предназначением и режимом использования, внимательно выбирайте мощность пленочного полотна, так как она бывает разной:

для основного отопления используйте пленку с мощностью 160-200 Вт/кв.м.;

для дополнительного достаточно 100-150 Вт/кв.м.

Придется также определить полезную площадь помещения. Это те квадратные метры, которые непосредственно будут прогреваться, и на которых будет происходить монтаж. А площадь под стационарными объектами вроде громоздкой мягкой мебели, ванны или стиральной машины сразу вычитайте.