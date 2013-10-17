Вывоз старой мебели, цены на демонтаж, утилизация

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Буквально на днях закончили ремонт и заказали новую мебель в квартиру. Поэтому нужно было как-то освободить квартиру от старой мебели и мусора после ремонта. Куда деть старую мебель нас просто мучал вопрос, не на помойку же нести. Мы обратились в компанию «Утиль Мастер». До этого уже пользовались их услугами пару раз по утилизации мусора.

Правда один раз не очень все прошло гладко, машина опоздала на 1.5 часа, якобы из-за пробок. Тогда они приехали недовольные, быстро все погрузили в контейнер и уехали. После себя грязь не оставили, надо отдать должное.

Пришлось воспользоваться вновь услугами этой компании, потому что позвонив в организации, находящиеся рядом, нам предлагали лишь оставить заявку и в течении нескольких дне ее рассмотрят и пошлют машину. Либо просто на указанный мной день не было свободных машин. Даже не ожидала, что эта компания приедет в срок и приятно удивит.

У компании есть свои грузчики, очень культурные, веселые и опрятные ребята. Видно, что любят и ценят свою работу. Вывезли старую технику быстро, после себя все убрали, даже в лифте. Цены в компании «Утиль Мастер» приемлемые на сайте https://util-master.ru/vyvoz-staroj-mebeli-moskva.htm, не то что некоторые фирмы завышают почти в два, а то и в три раза.

Приехали в назначенное время, мы с менеджером сразу оговорили примерное время, так как после обеда нам должны были привезти уже новую мебель, поэтому вывоз старой мебели из квартиры было необходимо сделать без задержек. Приехали, слава богу, вовремя. Я даже угостила их чаем с печеньем. Затем они принялись за работу, сами все разобрали, вынесли и погрузили, а я лишь стояла и показывала, что тут лишнее. За один раз все погрузить не удалось, пришлось ехать второй раз им. Но что удивило, они даже доплату не просили. Заплатила им оговоренную с диспетчером сумму и все.

Сделали все оперативно и четко, с мужем остались довольны. Порекомендовала эту компанию нам сестра мужа. Она обращалась к ним, чтоб вывезли старую технику из дома, очень понравилось обслуживание, а главное недорого. Работали в плохих погодных условиях — лил дождь, но они справились. Хотя я думала, что могут отменить заказ, поставив нас в тупик, ведь в этот же день мы ждали новую мебель. Но мое мнение изменилось в лучшую сторону.

Буду рекомендовать эту компанию всем родным, знакомым, друзьям и коллегам по работе. Спасибо за честно выполненную работу. Успехов вам и процветания вашей компании. Думаю, что обращусь к вам еще не раз.