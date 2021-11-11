Як вибрати зимову гуму для кращої керованості?

Підберіть ідеальний момент для заміни

Календарна зима триває лише три місяці, але за фактом у більшості регіонів України вона займає майже півроку. Оптимальний час для перевзуття в середній смузі – кінець жовтня – початок листопада, коли середньодобова температура протягом кількох днів тримається на рівні не вище +5 ℃. В інших регіонах оптимальний момент може наступати раніше чи пізніше, однаково одне: щодня прострочення робить керування все більш небезпечним і збільшує ризик застрягти в черзі в автосервіс після раптового снігопаду. Але й без снігу використання літніх шин наприкінці осені це реальна загроза. При мінусовій температурі шини починають дубіти і втрачають свої властивості, що збільшує гальмівний шлях. До зимового керування краще готуватися заздалегідь і купувати шини ще навесні або влітку, коли виробники роблять знижки на свій асортимент. Вибрати зимову гуму для кращої керованості ви можете тут https://by-shyna.com/ua/.

Розберіться, чим шиповані шини відрізняються від липучки

Зимові шини поділяються на два типи: шиповані та фрикційні. Перші забезпечують впевнене гальмування та маневрування на зимовій дорозі, «вгризаючись» у покриття шипами. Це варіант для пересування засніженими або зледенілими дорогами. Фрикційні шини (у народі — липучки) утримуються на дорозі за рахунок унікального малюнка протектора, особливої ​​гумової суміші та спеціальних мікропрорізів — ламелів, які забезпечують зчеплення та відводять сніг та воду із зони контакту шини з дорогою. На сучасних нешипованих шинах ви впевнено почуватиметеся і на льоду, і на снігу, і в сльоту, і на мокрій дорозі під час відлиги. Ще один плюс — вони менш галасливі. При цьому на накатаних дорогах, покритих льодом, безпечнішими є саме шиповані шини.

Проаналізуйте, якою місцевістю ви пересуваєтеся

Якість доріг впливає на вибір шин. Якщо в зимові місяці ви в основному керуєтеся містом, де вчасно чистять дороги, вам підійдуть фрикційні шини. З плюсів – виграш у гальмівному шляху на сухому та мокрому асфальті порівняно з шипами та акустичний комфорт у салоні. Любителі заміських поїздок найчастіше вибирають шиповані шини. При екстреному гальмуванні на дорогах з накатаним снігом вони допоможуть не втекти.