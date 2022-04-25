Які краще використовувати гербіциди для соняшника?

Варіанти вибору гербіцидів для соняшника залежно від умов вирощування:

Варіант 1. При хорошій вологості ґрунту та помірно-прохолодній погоді в період від посіву до появи сходів.

Використання ґрунтових гербіцидів до сходів: на основі С-Металохлору (Дуал Голд (1,3-1,6 л/га), С-Металохлору та тербутилазину (Гардо Голд, 3-4 л/га), прометрину (Гезагард, 2, 5-3,0 л/га), пендіметаліну (Стомп, 3- л/га), диметенаміду-Р (Фронтьєр Оптима, 0,8-1,2 л/га), пропізохлору (Пропаніт, 2-3 л/га) ).

Можливі бакові суміші препаратів – прометрин+пропізохлор та ін. Ви можете замовити гербіциди для соняшника тут https://agropioneer.com.ua/gerbicidy-dlja-podsolnechnika/c-410_412_419.html.

Варіант 2: При хорошій вологості ґрунту та помірно-прохолодній погоді в період від посіву до появи сходів та відсутністю дводольних культур (буряків, ріпаку) на даному полі на наступний рік (наслідок).

Використання ґрунтових гербіцидів до сходів: на основі флуміоксазину (Плейдж, 0,1-0,12 кг/га), флурохлоридону (Рейсер, 3-4 л/га).

Варіант 3: При низькій вологості ґрунту та сухій погоді в період від посіву до появи сходів та відсутністю дводольних культур (буряків) на даному полі на наступний рік (наслідок) та низької засміченості курячим просом.

Використання ґрунтових гербіцидів до сходів: пендеміталіну (Стомп, 3-6 л/га), диметенаміду-Р (Фронтьєр Оптима, 0,8-1,2 л/га) та обробці на сходах (2-4 листи) флуміоксазином (Плейдж, 0,05 кг/га).

Варіант 4. При низькій вологості ґрунту та сухій погоді в період від посіву до фази 4 листа та масовому розвитку курячого проса.

Використання ґрунтових гербіцидів до сходів: на основі диметенаміду-Р (Фронтьєр Оптима, 0,8-1,2 л/га), або його суміші з флуміоксазином (Плейдж, 0,12 кг/га). У період масового розвитку курячого проса – грамініциди (Флуазифоп-П-бутила, Хізалофоп-П-етила, Квізалофоп-П-тефурила та Галоксифоп-Р-метилу).

Проведення визначення запасу насіння бур’янів у ґрунті та обліку засміченості в період сходів для визначення необхідності застосування грамініцидів. Застосування гербіцидів проти однорічних злакових бур’янів у період сходів -4 аркуша ефективне тільки при перевищенні ЕПВ (всюди – 5-8 шт./м2, куряче просо – 5-8 шт./м2, щетинники – 4-5 шт./м2). Обприскування посівів із нормою витрати робочої рідини для ґрунтових гербіцидів не менше 200 л/га. З урахуванням того, що в регіоні Самарської області переважають чорноземні ґрунти з високим вмістом гумусу при виборі ґрунтових гербіцидів, бажано використовувати підвищені дозволені норми витрати ґрунтових гербіцидів. В умовах спекотної погоди застосування С-металохлору вимагає закладення. Ефективність ґрунтових гербіцидів підвищується при наявності у ґрунті вологи та випаданні невеликих (до 10 мм) опадів.