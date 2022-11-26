Який лікар лікує від панічних атак?

Стан панічної атаки: що робити, якого лікаря звертатися?

Панічні атаки — це раптові епізоди сильного страху, які супроводжуються почуттям нестачі повітря (задухою), тремором, перебоями в серці та страхом смерті.

Приступ може статися в житті людини одноразово, але часто епізоди знову повторюються. Інакше розлад ще називається епізодичною пароксизмальною тривожністю. Більше інформації ви дізнаєтесь тут https://sionclinic.com.ua/psihiatriya/panicheskie-ataki/.

Важливо

Пацієнти перебувають у постійному очікуванні нападу, відчувають виснажливе відчуття тривоги. Це не тільки заважає жити, а й призводить до депресії, фобій та алкогольної залежності.

Чинники, які сприяють виникненню розладу:

спадковість — у близьких родичів можуть бути психічні розлади (необов'язково панічні атаки);

стрес, несприятлива обстановка у ній, хронічні захворювання;

особливості особистості — люди з чутливим, схильним до негативних емоцій темпераментом.

Отже, хвороба – панічна атака: що це? Основні симптоми панічних атак такі:

Страх смерті. Тахікардія, перебої у роботі серця. Підвищене потовиділення, озноб. Тремор, оніміння кінцівок. Утруднене дихання, задишка. Нудота, біль у животі та спазми. Головний біль, запаморочення.

Якщо людину непокоять симптоми панічних атак, необхідно звернутися до лікаря. Приступи не становлять загрози для життя, але без лікування вони стають частими та інтенсивними — людина стає заручником страху, не може нормально жити та працювати.

Прояви панічної атаки можуть нагадувати інші захворювання, зокрема соматичні. Тому за діагностикою необхідно звертатися до досвідченого психотерапевта, який проведе обстеження та грамотно інтерпретує результати.

Лікар-психотерапевт ставить діагноз "панічна атака". Що це включає? Основний пункт – клініко-анамнестичне обстеження. Лікар розпитує пацієнта про причини хвороби, що було до того, як вона почалася, коли погіршилася. Психотерапевт виявляє симптоми, які недоступні людині без медичної освіти. За потреби він доповнює діагностику лабораторними аналізами та інструментальними методами.

Панічні атаки — це стан, що виліковується. Сучасна медицина дозволяє зменшити інтенсивність нападів, а потім взагалі забути про них. Найбільшої ефективності вдається досягти поєднанням психотерапії та медикаментів.

Індивідуальна психотерапія – ключовий момент у лікуванні панічних атак. Вона дозволяє розібратися у причинах страху, вчить самоконтролю. У лікуванні панічних атак використовуються різні варіанти психотерапії:

когнітивно-поведінкова терапія;

гіпно-сугестивна терапія;

аутогенне тренування.

Когнітивно-поведінкова терапія — найбільш ефективна форма лікування. Психотерапевт усуває шаблони мислення та поведінки («автоматичні» думки та дії, виникають «на автоматі»), які викликають панічні атаки. Завдяки цьому пацієнт починає дивитися на страхи у реалістичному світлі. Лікар безпечним чином допоможе відтворити ситуації, у яких виникали напади. Згодом людина перестає відчувати паніку і хвороба йде.

Гіпно-сугестивна методика дозволяє цілеспрямовано впливати на стан тривоги за допомогою навіювання (частково нагадує гіпноз). Пацієнт отримує правильні, позитивні установки, які допомагають подолати паніку, захиститися від стресу та впоратися зі станом панічної атаки.

Важливо

Медикаменти добре справляються із симптомами, але причини панічних атак дозволяє перемогти саме психотерапія.

Аутогенне тренування — це лікувальне самонавіювання під контролем фахівця. Застосовуються релаксаційні та дихальні вправи, на фоні яких проводиться самонавіювання. Враховуються скарги та клінічний стан пацієнта.

Медикаментозна терапія – допоміжний елемент лікування. Сучасні транквілізатори знімають паніку та тривожність. Антидепресанти коригують настрій. Ці препарати приймаються під суворим контролем фахівця. Порушення прийому може призвести до звикання, синдрому відміни та інших небезпечних наслідків.

У боротьбі з панічними атаками важливе значення має нормалізація способу життя та відновлення спокійного соціального середовища. Рекомендується уникати алкоголю, кофеїну та куріння, використовувати методики релаксації, дотримуватись режиму сну. Лікар дасть індивідуальні рекомендації з цих питань з урахуванням конкретної ситуації, що дозволить пацієнтові остаточно відновити психічний стан.