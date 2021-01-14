Юридическая помощь по вопросам наследства в Украине

Довольно часто встречаются ситуации, когда наследники не могут найти компромиссное решение, и вступают в открытый конфликт, связанный с оформлением наследства. Бывает, что дело доходит до суда даже среди близких родственников.

На фоне трагедии, такое выяснение отношений приводит к тяжелым последствиям. Это и разрушенные отношения, стресс, лишение наследства. Решить ситуации безболезненно и юридически правильно помогут специалисты юридической компании «Касьяненко и партнеры». У нас работают лучшие адвокаты по наследственным делам, которые помогут оформить наследство и закрыть все вопросы, связанные с этим. Более детально тут https://www.kasyanenko.com.ua/services-for-individuals/inheritance-disputes.

Наши адвокаты по наследственным делам предоставляют консультации и защищают ваши интересы в суде. Большой опыт и багаж знаний помогут в решении самых сложных ситуаций.

Консультация юриста по наследственным делам

Какими крепкими отношения не были в семье, иногда ситуация выходит из-под контроля, и никто не хочет уступать. Однако это вовсе не значит, что не бывает безвыходной ситуации или, что родственники должны решать спор исключительно в суде. Адвокат по наследственным делам Дмитрий Касьяненко уверен, что грамотная консультация юриста по наследству и дальнейшая помощь поможет урегулировать конфликт без судебных исков.

Но также адвокат обращает внимание, что законом установлены сроки, в течение которых решается вопрос с наследством. А именно 6 месяцев после смерти наследодателя.

Если возникли вопросы, как оформить наследство в Украине без проблем, лучше сразу связаться с юристом. Грамотный адвокат предложит оптимальный вариант, который сохранит ваш бюджет и здоровую нервную систему.

С какими конфликтами может столкнуться наследник

Юридическая компания «Касьяненко и партнеры» в своей практике сталкивалась с различными юридическими конфликтами, связанными с наследством. Самые распространенные из них.

Столкновение 2 интересов. Ситуация возникает, когда есть завещание, противоречащее установленным законодательным актам. И одна из сторон хочет его оспорить. Все наследники состоят в близком родстве, а значит в первой линии претендентов на наследство. Бывает сложно разделить имущество поровну на большое количество людей. Однако всегда есть варианты. Наследник не подал заявление в течение 6 месяцев. Решить ситуацию можно при наличии доказательств веских причин. С наследством перешли кредиты наследника.

Также существует множество других нюансов, которые поможет решить юрист по наследственным спорам.

Услуги, которые предоставляют юристы компании «Касьяненко и партнеры»

Консультация юриста по наследственным делам включает в себя исчерпывающую информацию по сложившемуся вопросу. Бывают ситуации, когда консультации достаточно, чтобы решить проблему без суда.

Досудебное разбирательство. Адвокат по наследственным вопросам заинтересован помочь клиенту, и поможет найти выгодное решение ситуации, не доводив дело до суда.

Представительство интересов в суде. Если все же конфликт не удалось решить мирным путем, адвокат будет представлять ваши интересы в суде.

Почему стоит воспользоваться услугами Юридической компании «Касьяненко и партнеры»

Что получит клиент, обращаясь в нашу фирму.

Специализация по вопросам наследства. Компетентный адвокат по наследственным спорам знает все тонкости юридического дела и поможет добиться справедливого решения. Доступная стоимость. Затраты на юриста полностью оправданы выгодой от положительного решения дела и не будут ее превышать. Конфиденциальность. В юридической компании «Касьяненко и партнеры» в приоритете сохранение адвокатской тайны. Гарантируем неразглашение личных данных.

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