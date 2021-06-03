Задумали перемены в обстановке дома и нужны услуги по строительству и ремонту. Здесь решают любые задачи!

Большую популярность на рынке строительных материалов набирает материал под названием сэндвич-панели. Он привлекает покупателей по нескольким понятным причинам. Универсальность, красивый внешний вид, хорошие технические характеристики, неплохая цена.

Во многом стоимость, свойства и качество сэндвич-панелей определяет то, какой наполнитель использовал производитель, подробнее на сайте interiori.club, где вы можете выбрать строительные компании, которые используют данный стройматериал. Обычно наполнителями служат – минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол.

Достоинства и недостатки наполнителей

Сэндвич-панели из минеральной ваты

негорюч;

хорошая звуко и теплоизоляция;

дешевизна.

Минеральная (каменная) вата изготавливается из каменных пород (известняк, базальт), породы плавят. Есть также шлаковая (отходы металлургической промышленности).

Характерным недостатком мин.ваты считается ее низкая устойчивость к влаге и большая масса, так как для сэндвич-панелей используется вата с самой большой плотностью. К тому же со временем она имеет свойство сминаться, теряя свои свойства. По причине дешевизны остается популярным материалом.

Сэндвич-панели из пенополистирола

Проще говоря, пенопласт. Всем известный и популярный строительный материал.

не впитывает влагу;

теплоизоляция;

подходит для применения во влажных помещениях;

дешевый материал.

Пенополистирол получают с помощью газообразователя и вспенивания при нагреве полистирола. Материал очень легкий из-за того что на 98% состоит из воздуха, все остальное это капсулы полистирола с воздухом внутри.

Самым большим недостатком пенопласта является его очень низкая стойкость к огню. При горении он выделяет токсичные, ядовитые вещества опасные для здоровья человека.

Также из минусов: плохая звукоизоляция и почему то полистирол любят грызуны.

Сэндвич-панели из пенополиуретана

Делают путём вспенивания полиола и изоционата.

малый вес;

высокая устойчивость к влаге;

отличная звуко и теплоизоляция;

долговечность.

Главными недостатками наполнителей из полиуретана называют высокую стоимость и низкую сопротивляемость открытому огню, материал очень горючий.

Как правило, сэндвич-панель представляет из себя трехслойную конструкцию, два слоя это твердый материал (двп, пвх или металл) а между ними слой наполнителя. Применяются такие панели для строительства каркасных домов, а также зданий с основой из металлокаркаса (гаражи, склады, автомойки и прочее).

Сложно ответить, какой из наполнителей лучше выбрать. Все зависит от того для какого строения будут применяться те или иные наполнители. Например, холодильные помещения или бани (сауны) нельзя строить с использованием панелей с наполнителем из минеральной ваты. Или продовольственные магазины (склады) с применением наполнителя из пенополистирола из-за грызунов. Лучшим решением будет обращение к специалистам, которые подберут оптимальный вариант сэндвич-панелей для будущего объекта.