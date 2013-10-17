Здоровье и развитие вашего организма. Как избавиться от аллергии?

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Самые распространенные симптомы аллергии: это чувство жжения, чешется все тело или отдельные участки, постоянно текут слезы, заложенность носа, сыпь на коже, может появиться отек. Это легкие формы реакции организма. Но бывают еще и более тяжелые формы аллергии. Это угрожающее здоровью и жизни больного патологическое состояние, называемое анафилактическим шоком. В этом состоянии у человека может резко упасть давление, что может послужит причиной потери сознания, может произойти остановка сердца. Бывали особо тяжелые случаи развития шока буквально в течении нескольких секунд и спасти человека обычно просто не представлялось возможным. Найти дельные советы по здоровью для вашего организма вы можете на сайте https://mozgportal.ru.

Как избавиться от аллергии?

К счастью такие тяжелые приступы случаются редко, в основном, те кто подвержен аллергии страдают легкими формами.

Давайте рассмотрим самые распространенные виды аллергии.

Пыльца

Если у вас реакция на пыльцу, старайтесь на время цветения растений не бывать за городом, не ездить на дачу или в сад. По возможности как можно реже выходите из дома в этот период. Приобретите кондиционер с хорошим фильтром. Если обстоятельства заставляют выходить на улицу, то одевайте защитную маску. В идеале нужно уехать на время в другой регион, в котором на данный момент нет цветения.

Домашние животные

если есть аллергия на шерсть, то тут только один совет-не заводите животных.

Если уж совсем не представляете себе жизнь дома без домашнего питомца, то по крайней мере выбирайте короткошерстную породу.

Пыль

Почаще делайте в доме влажную уборку. Не забывайте одевать защитную маску или марлевую повязку. Регулярно отдавайте в чистку подушки и матрасы, излюбленные места обитания пылевых клещей, избавиться от которых поможет только чистка матраса на дому. Следите за влажностью воздуха, можно приобрести увлажнитель воздуха, также подойдет аквариум, желательно большой фонтанчик. Ну и опять-таки повторюсь, приобретите кондиционер с функцией очистки воздуха.

Лекарства

В последнее время все чаще возникает аллергическая реакция на лекарственные с. Так что, когда назначают новые лекарства, надо внимательно следить за реакцией организма и в случае возникновения каких-либо симптомов аллергии, нужно прекратить принимать лекарство и обратиться к лечащему врачу, чтобы он поменял препарат.

При появлении аллергии попробуйте принять антигистаминное средство. Вполне возможно, что оно вам поможет. Если же не поможет, то придется проходить комплексное обследование на предмет выявления причин аллергии.

Но надо знать, что от аллергии нельзя вылечиться полностью. Лекарства приносят только временный результат. Важно устранить причину появления аллергии.